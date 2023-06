O que esperar da bizarra rinha entre bilionários da tecnologia

O que começou como mais uma das piadas aleatórias de Elon Musk, o bilionário dono da Tesla e do Twitter, em pouco tempo se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Musk fez comentários irônicos sobre o lançamento do Thread, app que a Meta colocará no mercado para concorrer com o Twitter. “A Terra mal pode esperar por estar completamente sobre o domínio de Mark Zuckerberg“, escreveu ele. Mas continuou respondendo a provocações de outros usuários e desafiou o fundador do Facebook para uma luta no octógono.

A disputa escalou rapidamente quando Zuckerberg não apenas respondeu como aceitou o desafio. “É só dizer o local”. Se realmente acontecer, o embate será um dos mais curiosos e bizarros espetáculos do esporte..

É claro que oficialmente uma luta entre ambos não vale nada. Nenhum deles é atleta profissional, embora Zuckerberg esteja treinando jiu jitsu brasileiro de forma contínua há algum tempo e já foi apontado como um dos principais representantes da nova era de CEOs “bombados e atléticos“, que ostentam virilidade além de enormes contas bancárias. Recentemente, ganhou duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, em sua primeira participação em uma disputa oficial.

Já Musk, por outro lado, gosta de dizer que não se importa em fazer exercícios. Atualmente, sua única prática física é arremessar os filhos para o alto, como já afirmou nas redes sociais. A seu favor, tem o tamanho: com quase 1,90 de altura, é bem mais alto que Zuckerberg, que tem 1,71m.

O que está em jogo, de forma simbólica, claro, é a superioridade no disputadíssimo mercado de tecnologia. De um lado, Zuckerberg é fundador do Facebook, bilionário com quase US$ 100 bilhões que vem se esforçando para manter sua companhia à frente da concorrência. Embora o Facebook ainda seja a maior rede social do planeta, Zuckerberg já perdeu dinheiro investindo em apostas furadas, como o metaverso.

Do outro lado, Musk é o homem mais rico do planeta, dono de uma fortuna de mais de US$ 236 bilhões. Criou a Tesla, referência em carros elétricos, e a SpaceX, que vem ganhando destaque na corrida espacial disputada pelas empresas privadas. Mas também é conhecido como falastrão, que já teve que se explicar até para autoridades fiscais depois de tweets problemáticos, e gastou mais de US$ 30 bilhões na compra do Twitter, que só piorou sob sua gestão.

Ninguém sabe se a luta vai, de fato, acontecer. Musk, como de costume, pode estar encarando toda a polêmica como uma grande piada. Já Dana White, o chefão do UFC, afirma que ligou para os dois e garante que ambos estão falando sério sobre a disputa. Segundo ele, seria a maior luta da história, capaz de quebrar todos os recordes de audiência no pay-per-view. Seria um sinal dos tempos: bilhões de pessoas pagando para ver dois bilionários trocando golpes até a inconsciência enquanto o mundo é dominado por inteligências artificiais cada vez mais aprimoradas. Nem o mais audacioso autor de ficção científica distópica poderia escrever trama mais bizarra.