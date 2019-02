Nokia acusa Apple de fraudar resposta da assistente Siri

A finlandesa Nokia acusou a Apple de fraudar a resposta que a assistente virtual Siri, presente no iPhone 4S, oferece a usuários que fazem a seguinte indagação ao programa: qual o melhor smartphone do mundo? A razão da acusação é que, até alguns dias atrás, a resposta da Siri era: Nokia Lumia 900. Desde a última segunda-feira contudo, a assistente virtual diz o seguinte aos usuários que perguntam qual o melhor aparelho: “Este que você está segurando.”

“A Apple vende a Siri como um sistema inteligente que ajuda as pessoas”, disse a porta-voz da Nokia, Tracy Postill, nesta terça-feira. “Mas se eles não gostam da resposta, alteram o programa.”

A imprensa especializada em tecnologia acredita que a Nokia se precipitou no ataque. Para dar sua resposta, a Siri considerava avaliações de consumidores da rede Best Buy, varejista de produtos eletrônicos. “O Lumia 900 encabeça o ranking, pois recebeu 5 estrelas de cada uma das únicas quatro pessoas que avaliaram o celular. Enquanto isso, 86 pessoas atribuíram a nota média de 4,7 estrelas ao iPhone 4S”, disse Danny Sullivan, autor do blog Search Engine Land, especializado em sistemas de busca e ranqueamento.