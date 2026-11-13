Microsoft: o que causou a queda global do Outlook e de serviços, segundo a empresa

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A pane global da Microsoft, que afetou Outlook, Teams e Copilot, foi causada por uma falha grave de sistema, descartando ataque hacker. A empresa registrou avanço na recuperação, mas sem prazo para normalização total dos serviços em 74 países. Entenda os desdobramentos e o impacto da interrupção.

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A paralisação mundial da Microsoft que afetou o Outlook, o aplicativo Teams e o assistente Copilot foi motivada por uma falha grave nos sistemas internos segundo a empresa, que descarta a hipótese de invasão hacker. A gigante americana informou ter registrado avanço na recuperação da estabilidade dos servidores após ajustes operacionais, mas o restabelecimento total ainda segue sem prazo determinado. Saiba mais sobre o caso.

De acordo com a empresa, o colapso nos seus produtos foi provocado por uma falha grave de sistema decorrente de uma carga elevada em sua infraestrutura. A corporação declarou que, até o momento, não identificou nenhuma atividade maliciosa direcionada aos seus programas, afastando a especulação de que um ciberataque teria provocado a interrupção. A empresa informou ter aplicado ajustes nos servidores, gerando os primeiros resultados positivos na busca por estabilidade, mas o incidente gerou desdobramentos globais até o início da normalização das ferramentas de trabalho.

Quais serviços e sistemas foram atingidos?

A paralisação afetou diretamente os usuários do Microsoft 365, o serviço de assinatura em nuvem do grupo que reúne os principais programas da marca. Entre as ferramentas atingidas estão o serviço de e-mail Outlook, o aplicativo de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot. Inicialmente, a companhia divulgou que investigava relatos restritos às Américas, mas confirmou em seguida que a oscilação de conectividade poderia atingir clientes cadastrados em qualquer região do mundo.

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Em quanto tempo a falha se espalhou pelo mundo?

De acordo com o site de monitoramento Downdetector, o problema se propagou rapidamente e deixou ferramentas fora de serviço em menos de uma hora. O apagão atingiu 74 países e territórios ao redor do planeta. Um mapa divulgado pela plataforma na rede social X apontou prejuízos de conexão em todo o continente americano, além de locais na Europa, Ásia e África. As falhas foram registradas em dados recolhidos pela plataforma de monitoramento na madrugada no horário GMT.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.