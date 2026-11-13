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Tecnologia

Microsoft: o que causou a queda global do Outlook e de serviços, segundo a empresa

Empresa descarta ciberataque e atribui paralisação de horas a carga elevada na infraestrutura do pacote de aplicativos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h04
Sede da Microsoft em Nova York.
Sede da Microsoft em Nova York. (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Microsoft: o que causou a queda global do Outlook e de serviços, segundo a empresa Priorize VEJA no Google

A paralisação mundial da Microsoft que afetou o Outlook, o aplicativo Teams e o assistente Copilot foi motivada por uma falha grave nos sistemas internos segundo a empresa, que descarta a hipótese de invasão hacker. A gigante americana informou ter registrado avanço na recuperação da estabilidade dos servidores após ajustes operacionais, mas o restabelecimento total ainda segue sem prazo determinado. Saiba mais sobre o caso.

De acordo com a empresa, o colapso nos seus produtos foi provocado por uma falha grave de sistema decorrente de uma carga elevada em sua infraestrutura. A corporação declarou que, até o momento, não identificou nenhuma atividade maliciosa direcionada aos seus programas, afastando a especulação de que um ciberataque teria provocado a interrupção. A empresa informou ter aplicado ajustes nos servidores, gerando os primeiros resultados positivos na busca por estabilidade, mas o incidente gerou desdobramentos globais até o início da normalização das ferramentas de trabalho.

Quais serviços e sistemas foram atingidos?

A paralisação afetou diretamente os usuários do Microsoft 365, o serviço de assinatura em nuvem do grupo que reúne os principais programas da marca. Entre as ferramentas atingidas estão o serviço de e-mail Outlook, o aplicativo de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot. Inicialmente, a companhia divulgou que investigava relatos restritos às Américas, mas confirmou em seguida que a oscilação de conectividade poderia atingir clientes cadastrados em qualquer região do mundo.

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Em quanto tempo a falha se espalhou pelo mundo?

De acordo com o site de monitoramento Downdetector, o problema se propagou rapidamente e deixou ferramentas fora de serviço em menos de uma hora. O apagão atingiu 74 países e territórios ao redor do planeta. Um mapa divulgado pela plataforma na rede social X apontou prejuízos de conexão em todo o continente americano, além de locais na Europa, Ásia e África. As falhas foram registradas em dados recolhidos pela plataforma de monitoramento na madrugada no horário GMT.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Microsoft
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