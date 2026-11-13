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Microsoft relata recuperação parcial após pane global afetar empresas e governos

Outlook, Teams e Copilot apresentam melhora, mas usuários ainda podem enfrentar falhas intermitentes nesta sexta-feira

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 08h50 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h55
Sede da Microsoft em Nova York.
A companhia informou não ter encontrado indícios de atividade maliciosa associada ao incidente. (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Microsoft relata recuperação parcial após pane global afetar empresas e governos Priorize VEJA no Google

A Microsoft informou nesta sexta-feira, 13, que seus serviços estão sendo restabelecidos gradualmente após a pane global iniciada na tarde de quinta-feira, 12. A interrupção atingiu Outlook, Teams, Copilot e outros recursos do Microsoft 365, prejudicando atividades de empresas e órgãos públicos em diferentes países.

As atualizações da companhia apontam melhora na disponibilidade dos serviços e na entrega de e-mails em partes da Europa, da América do Norte e da região da Ásia-Pacífico. A recuperação, porém, ainda é parcial, e usuários podem continuar enfrentando falhas intermitentes. 

Os efeitos ultrapassaram as rotinas de comunicação. A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse adiou a divulgação de resultados, enquanto a Nova Zelândia suspendeu o processamento de pedidos de visto. Os dois casos foram confirmados em comunicados publicados pelas próprias organizações.

O que aconteceu com os sistemas

As falhas atingiram a infraestrutura do Exchange Online, serviço de e-mail em nuvem utilizado pelo Outlook. A indisponibilidade de servidores sobrecarregou outras partes do sistema, dificultando o acesso às caixas de entrada e atrasando a entrega de mensagens.

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Entre as medidas de recuperação, a Microsoft reiniciou servidores e redistribuiu o tráfego. O processo encontrou obstáculos porque parte dos equipamentos voltava a ficar sem resposta depois de receber conexões, conforme atualizações técnicas da empresa reproduzidas pela Universidade da Pensilvânia. 

A companhia informou não ter encontrado indícios de atividade maliciosa associada ao incidente. A causa da falha, entretanto, ainda estava sob investigação. 

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Empresas adiam compromissos

A Workhorse transferiu a apresentação de seus resultados do terceiro trimestre de 12 para 16 de novembro. Em comunicado aos investidores, a fabricante atribuiu a mudança às interrupções de suas atividades provocadas pela pane global da Microsoft.

A divulgação do balanço ocorrerá antes da teleconferência, remarcada para as 16h30 do horário do leste americano, equivalentes às 18h30 em Brasília.

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Companhias aéreas também relataram problemas de comunicação. Air India e IndiGo informaram dificuldades nos serviços de e-mail, mas suas operações de voo não haviam sido afetadas, conforme levantamento do Business Insider.

A interrupção alcançou ainda integrações de inteligência artificial. OpenAI e Anthropic registraram problemas nos conectores utilizados para acessar ferramentas do Microsoft 365. As ocorrências não representavam uma indisponibilidade geral dos serviços das duas empresas.

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Nova Zelândia interrompe análise de vistos

O serviço de imigração da Nova Zelândia anunciou a suspensão do processamento de todos os pedidos de visto até nova orientação. O órgão também informou que os usuários não conseguiam apresentar solicitações pela versão atualizada da plataforma Immigration Online.

A emissão da autorização eletrônica de viagem NZeTA permaneceu disponível. Mudanças nos sistemas de imigração previstas para 16 de novembro foram adiadas em uma semana, para o dia 23.

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O Ministério das Relações Exteriores neozelandês também informou dificuldades para receber e-mails e orientou quem precisava de assistência consular urgente a utilizar o telefone.

Recuperação exige testes de estabilidade

O trabalho de restabelecimento inclui isolar partes da infraestrutura, reiniciar os componentes afetados e reintroduzir o tráfego gradualmente. O objetivo é verificar se os sistemas permanecem estáveis antes de ampliar o volume de conexões. 

Em comunicado publicado nesta sexta-feira, a Universidade de Auckland também alertou para mensagens falsas que se apresentavam como suporte técnico da Microsoft ou da própria instituição. A orientação foi não acessar links enviados em contatos inesperados sobre a pane.

Apesar dos avanços anunciados, a Microsoft ainda não havia informado um prazo para a normalização completa dos serviços. 

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