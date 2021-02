Invasão de Marte: onze visitantes da Terra operam hoje no planeta vermelho

A invasão de alienígenas vindos de Marte habita o imaginário das pessoas desde que o rádio, o cinema e depois a televisão foram inventados, mas o que a humanidade está vendo hoje no YouTube é justamente o contrário: sondas orbitais e rovers vasculhando a atmosfera e o solo do planeta vermelho em busca de vida – nem que seja vida microbiana que tenha existido há bilhões de anos. Trata-se de uma invasão conduzida por cinco nações diferentes: Estados Unidos, União Europeia, China, Índia e Emirados Árabes Unidos.

A sonda Al Amal (Esperança), dos Emirados Árabes, e a nave chinesa Tianwen-1, com sonda orbital e rover, chegaram a Marte há poucos dias, seguidas ontem pelo pouso do Perseverance, rover que está pronto para começar a fazer sua travessia na promissora cratera Jezero, em cujas pedras a Nasa busca encontrar prova de vida microscópica. As três missões, no entanto, estão vindo se juntar a oito operações que estão em andamento. São elas:

InSight : feita em parceria com os centros espaciais da França e da Alemanha, a sonda da Nasa transmite informações de tremores e tempestades de areia.

: feita em parceria com os centros espaciais da França e da Alemanha, a sonda da Nasa transmite informações de tremores e tempestades de areia. Curiosity : irmão do Perseverance, porém mais velho, este rover chegou a Marte em 2012. Está no limite de sua capacidade, mas a Nasa afirma que ainda é capaz de transmitir.

: irmão do Perseverance, porém mais velho, este rover chegou a Marte em 2012. Está no limite de sua capacidade, mas a Nasa afirma que ainda é capaz de transmitir. Reconnaissance: está na órbita de Marte há quase 15 anos estudando o clima do planeta. Pode ajudar a checar o Perseverance no solo.

está na órbita de Marte há quase 15 anos estudando o clima do planeta. Pode ajudar a checar o Perseverance no solo. Mangalyaan: primeira sonda orbital indiana a alcançar o planeta vermelho. Chegou em 2014 e continua transmitindo.

primeira sonda orbital indiana a alcançar o planeta vermelho. Chegou em 2014 e continua transmitindo. MAVEN: outra sonda da Nasa voltada para estudar a atmosfera de Marte, especialmente as camadas mais altas.

outra sonda da Nasa voltada para estudar a atmosfera de Marte, especialmente as camadas mais altas. ExoMars: a sonda orbital da Agência Espacial Europeia tentou pousar um rover em Marte em 2016, mas falhou. Entretanto, continua totalmente operacional, inclusive checando o rover da Nasa.

a sonda orbital da Agência Espacial Europeia tentou pousar um rover em Marte em 2016, mas falhou. Entretanto, continua totalmente operacional, inclusive checando o rover da Nasa. Mars Express: esta extraordinária sonda da Agência Espacial Europeia continua a transmitir da órbita de Marte. Só perde em longevidade para a Odyssey.

esta extraordinária sonda da Agência Espacial Europeia continua a transmitir da órbita de Marte. Só perde em longevidade para a Odyssey. Odyssey: a mais antiga sonda orbital ainda em operação. Lançada com o objetivo de encontrar água na superfície, a Odyssey continua enviando dados, inclusive, agora, do Perseverance.

Com a chegada de Al Amal, Tianwen-1 e Perseverance, Marte está sob uma ocupação e tanto. E isso sem contar as dezenas de sondas enviadas há décadas e que pararam temporariamente de transmitir ou foram desativadas. Com tamanho empenho de milhares de profissionais de tantas nações, os mistérios do planeta vermelho serão aos poucos revelados neste e nos próximos anos. É o que esperam a comunidade científica e toda a humanidade.