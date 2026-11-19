O lançamento de Grand Theft Auto VI ao redor do mundo gerou um recorde histórico de tráfego de dados pela internet, conforme aponta a empresa alemã DE-CIX, responsável por oferecer serviços de conexão à internet para operadoras e data centers pelo mundo todo.

De acordo com a empresa, na quarta-feira às 16h20 (Horário de Brasília), foi registrado um pico de 33,03 terabits por segundo (Tbit/s), a maior marca já registrada pela empresa.

O volume de dados corresponde a 25% acima do tráfego registrado em média em todas as semanas de 2026.

O recorde é resultado da combinação do tamanho expressivo de 212 GB do GTA6, assim como o alto número de pré-vendas digitais realizadas antes do lançamento. A estimativa é de que no momento do lançamento o título já tivesse ultrapassado a marca de 10 milhões de unidades, entre PlayStation e Xbox.

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GTA6 já está disponível com legendas em português em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Clique aqui para ler a crítica de VEJA.