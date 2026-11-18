O show tem que continuar. A máxima da cultura popular vale especialmente quando se trata da série de jogos Grand Theft Auto. Lançado em 2013, o GTA5 é considerado como o produto cultural mais rentável de toda a indústria do entretenimento, com mais de 235 milhões de cópias vendidas e faturamento acima de 8 bilhões de dólares, deixando pra trás nomes lendários como …E o Vento Levou e Star Wars.

Os números grandes explicam a expectativa enorme por Grand Theft Auto VI (GTA6), que antes de mesmo de lançar já contava com faturamento estimado de 1.5 bilhão de dólares, graças a mais de 15 milhões de cópias vendidas em pré-venda – marca que estabeleceu o jogo como recordista de encomendas em toda a história das lojas digitais do PlayStation e Xbox, superando outro Cyberpunk 2077, outro peso-pesado dos videogames que tinha um personagem com o visual de Keanu Reeves.

Tamanha esperança é recompensada com uma produção caprichada ao extremo, como raramente se vê no mundo dos videogames e que dificilmente vai se repetir tão cedo. Vingadores, Duna, Homem-Aranha e Odisséia podem tentar, mas GTA é uma produção impressionante, que ocupa sua própria prateleira, lá no alto, e vai dominar boa parte das conversas em 2026.

O custo da excelência é a inovação: o novo jogo da Rockstar não apresenta nada que já não tenha sido visto anteriormente em outros GTA, Read Dead ou diversos jogos de ação em mundo aberto, mas executa tudo com primor e escala sem comparação. GTA6 segue à risca a fórmula do ‘maior e melhor’ que rege sequências de obras de sucesso, mas se diferencia por uma história de amor emocionante. Há quase 20 anos, os games da Rockstar são obras cumulativas dos avanços e aprendizados de projetos anteriores e é muito evidente como GTA6 aprendeu muito com Red Dead Redemption 2.

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Enquanto o faroeste cativou com a despedida melancólica do cowboy Arthur Morgan na virada do século XIX para o século XX e o fim do Velho Oeste, a nova aventura urbana foca no casal Jason Duval e Lucia Caminos nos tempos atuais, ele um ex-militar que saiu brigado do exército e ela uma ex-presidária de ascendência latina, figuras marginalizadas que encontram no mundo do crime o único caminho para melhorar de vida.

Do inicio ao fim, o casal é o fio condutor da narrativa e traz uma carga dramática mais complexa e profunda do que os episódios anteriores de GTA da qual quem joga participa: suas ações no jogo definem o quão próximos Jason e Lucia são, o que pode afetar as missões. Aliás, pela primeira vez é possível também controlar uma personagem feminina com personalidade bem definida, uma perspectiva pouco explorada que traz ar de novidade à história e revigora o sistema de troca de personagens que estreou em GTA5.

Ao longo de mais de 50 horas de emoção, só para finalizar a história principal, é impossível não criar sentimentos pelo casal e alguns dos outros rostos que cruzam seu caminho. O título está totalmente legendado em português e muito bem localizado, adaptando gírias estrangeiras para expressões informais em nosso idioma que transmitem bem o mesmo espírito e isso vale para quase todo tipo de comunicação, como mensagens por celular, livros, panfletos e recados em murais. Infelizmente, algumas conversas mais espontâneas com pedestres, motoristas e atendentes de loja não apresentam legendas, o que não chega a atrapalhar, mas deixa escapar algumas piadinhas e críticas mais ácidas.

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Como esperado, o roteiro mergulha fundo em uma familiar versão enlatada do mundo do crime dos Estados Unidos de formas variadas e caricatas, passando por missões de contrabando de drogas, assaltos a banco, tretas com mafiosos latinos e europeus, golpes elaborados com disfarces e, claro, os roubos de carro que dão nome à série.

Tudo isso ganha vida de forma avassaladora graças aos gráficos impressionantes. GTA6 é aquele tipo raro de game hoje em dia, em que você bate o olho e vê um salto de qualidade em relação a outros jogos e justifica o investimento em um novo console PlayStation ou Xbox. Os efeitos de iluminação são fascinantes e o estilo ultrarrealista dá mais credibilidade e intensidade às missões da história, aventuras solitárias e minigames que retratam todo tipo de atividade mundana e ajudam a passar a impressão de que se trata de mundo vivo.

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GTA6 explora o estado de Leonida com destaque para a cidade de Vice City, versões caricatas da Flórida e de Miami que já apareceram em outros games. O cenário traz uma variedade absurda de locações, desde rios e pântanos até centros urbanos populosos, periferias abandonadas e perigosas, resorts de luxo, montanhas com florestas e áreas para caçar, tudo como manda a cartilha de jogos de mundo aberto que o próprio GTA ajudou a consolidar.

Vou soar repetitivo, mas é para enfatizar: tudo é feito com muito capricho. Os movimentos de Jason, Lucia e todos os outros coadjuvantes são mais detalhados e fluidos do que em qualquer outro jogo deste tipo. Ao longo das partidas, é importante prestar atenção em algumas atividades seletas de uma rotina no mundo real que dão benefícios e afetam o planejamento de missões, como fazer exercícios físicos na academia, lembrar de se alimentar de forma saudável, tomar banho e até cuidar do visual do casal, incluindo roupas, acessórios, penteados e até tatuagens.

O mundo é denso, em constante movimento e recheado de pequenos segredos e surpresas (inclusive para o público brasileiro e fãs antigos de GTA) e em todo instante convida quem joga a participar de várias atividades de forma orgânica. É normal você começar a dirigir focado em ir fazer uma certa missão, encontrar um evento aleatório, como um acidente de carro ou pessoas pedindo ajuda, parar para investigar e logo partir para outro ponto do mapa e, já que está lá, aproveitar para comprar novas roupas, assaltar um banco e roubar um carro especial que um cliente pediu.

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O realismo acentuado se faz marcante também nos controles. A jogabilidade é um pouco mais lenta e pesada do que em outros episódios de GTA, se aproximando mais do ritmo visto em Red Dead Redemption 2. O resultado é o sistema de jogo mais elaborado e impressionante já visto em uma produção da Rockstar, com melhorias grandes especialmente nos tiroteios e direção de carros. De forma geral, tudo isso torna mais difícil também causar um caos absoluto na cidade, como muitas pessoas gostam de brincar no GTA, mas essa dificuldade também torna a bagunça ainda mais recompensadora quando acontece.

Não dá para falar de Grand Theft Auto sem explorar a trilha sonora e aqui o espetáculo é forte. Além de uma imensa seleção de músicas licenciadas de vários estilos, GTA6 apresenta faixas originais eletrizantes de artistas contemporâneos no auge ou em ascensão, como o porto-riquenho Bad Bunny, a dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso e o duo francês Justice, que investe forte em música eletrônica, com influências de disco e funk, assim como um lado mais pesado vindo do heavy metal. A trilha sonora é fantástica e pontua momentos intensos da jornada, dando ainda mais peso e glamour à trama.

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Grand Theft Auto VI se impõe pela combinação de uma história envolvente, gráficos fantásticos e uma jogabilidade que transmite o peso de se habitar esse mundo virtual, seja no controle pesado dos carros, no impacto dos tiroteios ou na complexidade das tarefas do cotidiano, como correr na esteira, pescar, jogar sinuca ou só preparar uma caneca de café para degustar enquanto aprecia o pôr do sol na varanda.

GTA6 vai além de simples jogar, é um game para se viver. Uma produção que justifica a tecnologia de ponta que utiliza para borrar os limites entre real e virtual e apresentar uma narrativa intensa e sedutora. E que provavelmente vai crescer no futuro na tentativa de herdar o posto de GTA5 e o expansivo GTA Online, com modo multiplayer pela internet que até hoje reúne milhões de pessoas – e, igualmente, há mais de uma década rende milhões de dólares em faturamento para a Rockstar e a dona do estúdio, a publicadora Take-Two Interactive, e possibilitou GTA6 levar o tempo e equipe que precisasse para sair com este alto nível de qualidade.