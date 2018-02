Felipe Neto: ele faz a cabeça dos seus filhos

Se existe, hoje, uma dessas celebridades que a internet ajudou a formar capaz de tomar conta da cabeça da garotada, essa figura é Felipe Neto. O carioca de 30 anos, recém-completados em 21 de janeiro, conta com 19 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, 7,8 milhões no Twitter, 6 milhões no Instagram e 3,5 milhões no Facebook, do qual não é tão adepto. O youtuber tem quinze gravações que superaram 10 milhões de cliques.

“Sei muito bem que a dimensão da minha audiência, atrelada ao fato de que a maior parte dela é formada por crianças, faz com que eu tenha uma grande responsabilidade sobre o que falo, ou acerca de como me posiciono diante de vários temas”, afirma. “O que eu digo pode ser depois reproduzido pela criançada em casa, na escola, em conversas com amigos.”

Durante três dias, VEJA acompanhou o youtuber em sua passagem pelo Distrito Federal e por Vila Velha, no Espírito Santo — onde estava para o espetáculo Megafest, uma espécie de comédia de stand-up voltada para plateias infantojuvenis —, e em sua rotina na casa onde vive — uma mansão avaliada em mais de 6 milhões de reais, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não há dúvida: como disse um pai em Brasília, ele é “a Xuxa dos novos tempos”.