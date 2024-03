Desligaram os fios da Meta? Entenda causa da falha em Facebook e Instagram

Na tarde desta terça-feira, 5, redes sociais do grupo Meta, como Facebook e Instagram apresentaram instabilidade, com lentidão no feed e falha no sistema de login. Apesar do primeiro relatório só ter sido divulgado agora, usuários dizem que problemas começaram desde a noite da última segunda-feira.

A flutuação dos serviços pode ser observada no site de status da empresa, voltado para desenvolvedores. De acordo com a página, com exceção do Messenger e de alguns sistemas relacionados aos anúncios, todos as ferramentas apresentam instabilidade, com suas situações descritas como “grandes perturbações”, “em recuperação” ou “desconhecido”. Os serviços do WhatsApp não apresentaram problemas aparentes.

A preocupação refletiu nas ferramentas de buscas. Segundo o Google Trends, em todo o mundo, a procura pelos termos Instagram e Facebook aumentou em mais de dez vezes nas últimas horas.

O que causou a queda?

Os serviços de login do Google também parecem ter sido afetados, embora de maneira menos disseminada. Nas redes sociais usuários também relataram problemas no X e no Microsoft Teams, o que levou especialistas a suporem que o causa do problema foi uma instabilidade sistêmica na internet. As empresas ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a causa do problema.

Embora a falha seja maior do que a queda de uma única plataforma, esse não parece ser um problema de grandes proporções, como ocorreu em 2021, quando todos os sites ficaram fora do ar por cerca de cinco horas, causando uma queda de 4,9% nas ações da empresa.

Repercussão

No X, rede social de Elon Musk, as tags “Instagram”, “instagramdown” e “facebookdown” entraram para os assuntos mais comentados. Nas postagens, os usuários brincam com o fato de sempre confundirem a queda com uma possível ação hacker.

toda vez a mesma sensação: caiu ou eu fui hackeado? pic.twitter.com/Q3doZhTONO — Matheus Rocha (@matheus) March 5, 2024

Usuários também fizeram piada, como de costume, com o fato de todos sempre recorrerem a plataforma, antes chamada Twitter, para saber se outros internautas também enfrentam o mesmo problema.

A única forma de saber se o instagram foi hackeado ou caiu, mesmo não usando, é através do twitter.

E sim, essa é a imagem que deve permanecer sobre esse meme pic.twitter.com/K0e0eS6Xr2 — Andrade (@uMrAndrad) March 5, 2024