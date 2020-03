Demanda por locação de notebooks dispara com mais pessoas em home office

Os dias de quarentena e autoisolamento vividos pela população brasileira em meio à pandemia global causada pelo coronavírus elevou a recomendação de que seja adotado o home office. Por esse motivo, a demanda por locação de notebooks disparou nos últimos dias diante do crescente número de pessoas trabalhando remotamente, disse a locadora de infraestrutura de tecnologia da informação Agasus.

A empresa disse que suas vendas saltaram 300% nas últimas 72 horas ante mesmo período de fevereiro, conforme mais pessoas adotam medidas de distanciamento social e precisando de equipamentos para trabalhar de casa.

“O ritmo de trabalho aumentou e estamos nos desdobrando para atender demandas em todo o Brasil para locações de curto prazo”, afirmou o co-presidente-executivo da empresa João Lima.

Segundo ele, a oferta mais ampla é de equipamentos com serviços corporativos no modelo Hardware as a Service (HaaS), que envolve a locação de dispositivos por períodos maiores que dois anos incluindo a instalação e manutenção do hardware.