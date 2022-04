Com cão-robô nas ruas, governo chinês alerta habitantes sobre lockdown

A cidade de Xangai, na China, entrou em seu lockdown mais rígido desde o começo da pandemia no último dia 28. Para ajudar a disseminar informações sobre a quarentena e a necessidade de ficar em casa, o governo chinês lançou mão de diversas tecnologias, como drones e, mais notadamente, um cão-robô que patrulha as ruas da capital.

Vídeos e fotos dos moradores de Xangai mostram a cena um tanto quanto distópica: como em um episódio de Black Mirror, o robô caminha pela via e avisa os residentes para obedecerem às regras do lockdown, como lavar as mãos e usar uma máscara. Enquanto isso, drones sobrevoam a região com falas como “Controle o desejo da sua alma por liberdade. Não abra as janelas.” Os aparelhos alertam ainda que aqueles que não seguirem as normas serão processados de acordo com a lei.

A China adotou a política “Covid zero”, segundo a qual a normalidade só retornará quando o número de casos cair significativamente. No começo do mês, o número de registros de casos estava na casa das dezenas de milhares, de forma que o país optou por recorrer à tecnologia como forma de tentar conter a disseminação da doença.