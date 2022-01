Bentley produzirá seu primeiro veículo elétrico em 2025

A Bentley, fabricante britânica de carros de luxo, anunciou nesta quarta-feira, 26, que vai começar a produção de seu primeiro modelo totalmente elétrico em 2025. O anúncio faz parte da estratégia do grupo Volkswagen, dono da Bentley, para eletrificar toda a sua frota até 2030.

Na próxima década, a montadora também vai destinar US$ 3,4 bilhões para pesquisas na área de sustentabilidade. Além disso, vai reformular sua fábrica em Crewe, na Inglaterra, para a produção de veículos elétricos. Mas não deu nenhum detalhe adicional sobre o projeto.

Há uma movimentação de toda a indústria automobilística para oferecer alternativas elétricas no futuro próximo. De um lado, há uma pressão de governos para a adoção de alternativas aos combustíveis fósseis, algo que deve se tornar realidade nos Estados Unidos e na Europa em breve. De outro, já muito interesse por startups como a Tesla, a Rivian e a chinesa Byd, que estão conquistando uma fatia crescente do mercado só com carros elétricos.

Nesse cenário, mesmo as fabricantes mais tradicionais estão entrando na onda. Até mesmo empresas de tecnologia, como a Apple a Sony, estudam entrar no mercado.

A iniciativa vem na sequência de um ano de recordes para a indústria de carros de luxo. A Bentley anunciou que registrou seu melhor resultado em 2021, com um aumento de 31% nas vendas. A situação é semelhante com outras montadoras de alto padrão, como a Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce e BMW. E a demanda continua alta em 2022. Há duas semanas, a Lamborghini anunciou que já tinha pedidos suficientes para cobrir praticamente toda a produção prevista para os próximos 12 meses.