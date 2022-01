Lamborghini registra recorde de vendas em 2021

Com 8.405 unidades de seus veículos superesportivos vendidos, a montadora italiana Lamborghini registrou em 2021 o melhor ano de sua história. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a empresa aponta ainda um crescimento de 13% ano a ano.

As vendas foram puxadas pelo Urus, SUV lançado em 2018 que continua a despertar o desejo dos motoristas. Foram 5.021 unidades vendidas, quase 60% do total. Os esportivos Huracán e V-12 Aventador aparecem na sequência, com 3.384 unidades somadas.

Os Estados Unidos ainda são o principal mercado da montadora, mas as vendas na Ásia cresceram 14%. Outro mercado de destaque, composto por Europa, Oriente Médio e África, também registrou um aumento de 12% na demanda pelos veículos de luxo.

Além de lançar três novos modelos, Huracán Super Trofeo Omologata (STO), Aventador Ultimae e Countach LPI 800-4, a Lamborghini apresentou seu projeto de tornar toda a frota elétrica até 2024. O investimento, de US$ 1,8 bilhão, prevê a redução das emissões de CO2 dos veículos da marca em 50% já em 2025.

A Lamborghini não foi a única a ter um ano espetacular em 2021. Bentley, Porsche, Rolls-Royce e BMW também registraram recordes de vendas. E a procura aponta que 2022 seguirá na mesma linha. O ano mal começou e a montadora italiana já tem pedidos suficientes para cobrir praticamente toda a produção prevista para os próximos 12 meses.