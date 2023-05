Avatar da Vênus de Botticelli vira influencer na Itália e causa polêmica

Os influenciadores virtuais são uma tendência que ganhou força nos últimos anos e tem, no Brasil, como principais representantes os mascotes de grandes redes de varejo. Esses avatares acabam de ganhar mais uma personalidade, dessa vez, internacional. O ministério do turismo da Itália transformou a Vênus de Botticelli numa influencer digital.

Nas campanhas do ministério, uma versão vestida e moderninha da deusa do amor aparece posando em cidades costeiras como Polignano a Mare ou andando de bicicleta por paisagens tipicamente romanas, como Panteão e Coliseu. Embora espirituosa, a campanha foi vista como polêmica.

Na imprensa local e em redes sociais, especialistas e figuras públicas dizem que a campanha banaliza tanto a obra, pintada pelo mestre renascentista Sandro Botticelli, quanto as tradicionais paisagens locais. “Usá-la com uma camiseta enquanto come uma pizza para anunciar a Itália ao redor do mundo é, penso eu, uma escolha infeliz e injusta para nossa cultura”, publicou Dario Nardella, prefeito de Florença, em sua conta do Facebook.

A influenciadora não foi o único alvo de críticas. O nome da campanha, “Open to meraviglia”, uma mistura de termos em inglês e em italiano para “aberto para admirar”, também não foi bem recebido, principalmente porque o governo de Giorgia Meloni, atual primeira ministra, tem, como uma de suas bandeiras, proteger a língua italiana.

Os criadores respondem às criticas dizendo que a campanha, na realidade, é voltada para estrangeiros, o que justificaria o uso do inglês. Eles explicam ainda que a campanha não está finalizada.

O investimento numa agência para o desenvolvimento da influencer também foi visto como desnecessário. Utilizando ferramentas de inteligência artificial, internautas criaram versões mais realistas da influenciadora, com um custo bem mais baixo do que o gasto pelo governo. Em entrevista à AP News, a CEO da Agência Nacional de Turismo, Ivana Jelinic, disse que a campanha custou cerca de 9 milhões de euros.

A ação de marketing estreou, oficialmente, no último dia 20 e, na última semana, a influenciadora virtual fez sua primeira aparição internacional numa feira de turismo de Dubai. A recepção polêmica foi bem recebida pela agência. “Nossa campanha é bem mais atraente do que [os crítico] querem admitir”, afirmou Jelinic ao site de notícias.

Continua após a publicidade

Siga