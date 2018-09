Apple libera iOS 12 para iPhones e iPads

O iOS 12, sistema operacional da Apple, foi liberado para os smartphones (iPhones) e tablets (iPads) nesta segunda-feira. O objetivo é dar mais velocidade para os aparelhos da empresa, especialmente os mais antigos, com os iPhones 5S e 6 e o iPad Air.

O novo sistema operacional promete dar 70% a mais de velocidade para acessar a câmera e 50% a mais para acessar ao teclado. Mesmo com atividade intensa, ou seja, diversas ferramentas usadas ao mesmo tempo, o iOS 12 abre aplicativos duas vezes mais rápido do que o iOS 11.

O FaceTime, aplicativo de conversas do sistema agora permite que até 32 pessoas conversem por áudio e vídeo ao mesmo tempo. O iOS 12 também dá maior facilidade para criação de emojis pessoais, com a imagem do usuário. O FaceTime também traz novos animojis (emojis com animação) e efeitos de câmera.

O sistema também oferece o ARKit 2, uma evolução de aplicativo para realidade aumentada que pode ser compartilhada com outros usuários. O novo compartilhamento de fotos sugere o envio dessas imagens com outros usuários, presentes nelas, por reconhecimento facial. O sistema de ajuda dos equipamentos, SIRI, une sua rotina e sugere atalhos em sua tela principal.

Veja quais aparelhos estão disponíveis para o novo iOS 12:

Smartphones

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

Tablets

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração)

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 9,7 polegadas

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPods