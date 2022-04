Após frase nazista, Monark arruma novo emprego no Rumble, rival do YouTube

Ao defender a criação de um partido nazista, o influenciador digital Monark viu sua carreira desabar. Seu podcast, Flow, visto por mais de 3,6 milhões de pessoas, perdeu patrocínios e ele foi forçado a deixar o posto de apresentador. Agora, está de volta com um novo programa, Monark Talks, no Rumble, plataforma ainda pouco conhecida no Brasil.

Trata-se de um rival do YouTube criado em 2013 pelo empreendedor canadense Chris Pavlovski, um ex-funcionário da Microsoft. A proposta é oferecer um espaço sem moderação de conteúdo, com total liberdade de expressão. Por isso, tem sido usado por expoentes da extrema-direita, como o americano Steve Bannon, ex-marqueteiro de Donald Trump. O próprio ex-presidente americano também tem um canal no Rumble. O jornalista Glenn Greenwald e o ator e comediante Russel Brand, entusiasta de teorias da conspiração, são outros famosos que adotaram a plataforma.

A apresentação visual é semelhante ao YouTube, mas mais simples. É possível assistir aos vídeos sem ter um cadastro, mas para comentar ou mesmo ler os comentários é necessário estar logado. Na segunda-feira, 4 de abril, o Rumble anunciou o lançamento da versão em português do aplicativo e a chegada em dois novos mercados, Brasil e Portugal.

O anúncio foi acompanhado da divulgação do novo podcast de Monark, “o Joe Rogan brasileiro”, segundo o Rumble, e do vlog do escritor Ferréz, conhecido por livros como Capão Pecado. É uma tentativa de mostrar que embora a plataforma seja preferida pela extrema-direita, há representantes de outras vertentes do espectro político.

Monark já divulgou a programação da semana de estreia e entre os convidados está o deputado federal Kim Kataguiri, que estava presente no episódio do Flow em que o influenciador defendeu a criação de um partido nazista.

De acordo com dados de janeiro deste ano, o Rumble possui 39 milhões de usuários ativos por mês, um crescimento de 19% sobre o mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, ainda está longe do YouTube, que tem 1,7 bilhão de usuários mensais.