Após demissão da OpenAI, Sam Altman é contratado pela Microsoft

Na última sexta-feira, 17, o mundo da tecnologia foi pego de surpresa com a demissão do então CEO da OpenAI, Sam Altman. Após um final de semana de reviravoltas, o líder carismático e seus apoiadores foram contratados pela Microsoft, onde liderarão uma equipe de pesquisa em inteligências artificiais avançadas.

Altman foi afastado pelo conselho diretor da OpenAI com a justificativa de não estar sendo “consistentemente sincero”. A decisão repentina deixou investidores enfurecidos e causou comoção entre os funcionários, que se reuniram pela renúncia dos executivos. A nova CEO interina da empresa, Mira Murati, estava entre os mais de 500 funcionários que pediram a dissolução da governança. “OpenAI não é nada sem seu pessoal”, postaram, nas redes sociais.

Em meio à celeuma, Ilya Sutskever, cientista-chefe e membro do conselho, disse se arrepender da decisão e o grupo tentou voltar atrás, mas Altman teria exigido que os membros abrissem mãos das suas posições para que ele pudesse voltar ao cargo – o que não foi aceito.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, um dos principais investidores da OpenAI, disse que continuaria comprometido com a empresa, mas contratou o executivo, assim como Greg Brockman, cofundador da companhia que foi afastado do conselho logo depois de Altman, para integrar uma nova equipe dentro da gigante da tecnologia.

Até agora, o motivo exato da demissão ainda está em aberto. Na última quarta-feira, 15, Altman postou em suas redes sociais que o ChatGPT deixaria de receber novas assinaturas pagas, temporariamente, porque o serviço estaria com dificuldade de atender o aumento de demanda. Apesar disso, não houveram grandes polêmicas públicas que pudessem justificar a demissão repentina.

Ao longo dos últimos dias, várias teorias surgiram para tentar explicar o acontecido. A principal delas dá conta de que Altman estaria negociando abrir uma startup de hardwares para IAs, o que teria desagradado os membros do conselho.

O executivo é uma das vozes mais respeitadas atualmente nas discussões a respeito das IAs. Além de lançar o ChatGPT, ferramenta que provocou uma corrida entre as gigantes de tecnologia e impulsionou o avanço dos bots generativos, Altman passou parte do ano viajando o mundo para discutir com governos e tomadores de decisão sobre a necessidade de regulamentação das IAs.

A OpenAI, pioneira nessa tecnologia, foi fundada em 2015 por Altman, Brockman, Elon Musk e um grupo de especialistas. Após discussões a respeito dos rumos da empresa, Musk deixou o grupo e a empresa, antes sem fins lucrativos, passou a receber apoio da Microsoft. A mudança repentina na diretoria levanta questionamentos a respeito do futuro da empresa.