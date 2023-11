Sam Altman é afastado do cargo de CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT

O conselho diretor da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, anunciou o demissão de Sam Altman, nesta sexta-feira, 17. Altman foi afastado do cargo de CEO e do grupo deliberativo. Mira Murati, então chefe de tecnologia, assume o cargo interinamente.

De acordo com um comunicado publicado no site da empresa, a demissão do ex-CEO foi dada após uma revisão deliberativa que concluiu que Altman “não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando sua capacidade de exercer as responsabilidades”. Greg Brockman, que também é um dos cofundadores da empresa, foi afastado da presidência do conselho, mas permanece trabalhando para a OpenAI.

Em sua conta do X, antigo Twitter, Altman afirmou que gostou de trabalhar na empresa e que a experiência de ser demitido foi uma das mais estranhas que já viveu. “Foi como ler um homenagem póstuma enquanto eu ainda estou vivo”, escreveu. Na mesma rede, Brockman disse que ambos estão “chocados e surpresos” com a decisão do conselho. “Nós também estamos tentando descobrir exatamente o que aconteceu”, postou.

i love you all. today was a weird experience in many ways. but one unexpected one is that it has been sorta like reading your own eulogy while you’re still alive. the outpouring of love is awesome. one takeaway: go tell your friends how great you think they are. — Sam Altman (@sama) November 18, 2023

A comissão era formada por seis membros, incluindo Altman e Brockman, o que sugere que a decisão foi tomada apenas pelos outros quatro. De acordo com o site da OpenAI, o conselho de administração da empresa inclui o cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever; o CEO da Quora, Adam D’Angelo; e as empreendedoras Tasha McCauley e Helen Toner, do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente de Georgetown.

Continua após a publicidade

Na última quarta-feira, 15, Altman postou em suas redes sociais que o ChatGPT deixaria de receber novas assinaturas pagas temporariamente, porque o serviço estaria com dificuldade de atender o aumento de demanda. Apesar disso, não houveram grandes polemicas publicas que pudessem justificar a demissão repentina.

A empresa afirmou estar buscando um novo CEO permanente.

Inteligência Artificial

O lançamento do ChatGPT, há um ano, provocou um boom no uso de inteligências artificiais generativas. Desde lá, grandes empresas de tecnologia como Google, X, Anthropic e Facebook tem corrido pelo protagonismo desse tipo de ferramenta, o que provocou um avanço surpreendente nas capacidades dessa tecnologia.

Continua após a publicidade

A popularização gerou precupações a respeito dos potenciais e perigos das inteligências artificias. Em benefício dessa discussão, Altman passou parte do ano viajando o mundo para discutir com governos e tomadores de decisão sobre a necessidade de regulamentação das IAs.

A OpenAI, pioneira da tecnologia generativa, foi fundada em 2015 por Altman, Brockman, Elon Musk e um grupo de especialistas. Após discussões a respeito dos rumos da empresa, Musk deixou o grupo e a empresa, antes sem fins lucrativos, passou a receber apoio da Microsoft. A mudança repentina na diretoria levanta questionamentos a respeito da condução futura da empresa.