Agora vai? Twitter promete remover selo azul gratuito nesta quinta-feira

O Twitter anunciou que removerá, nesta quinta-feira, 20, o selo de verificação dos usuários que não são assinantes da versão premium da rede social. A mudança faz parte de uma série de alterações que o bilionário Elon Musk começou a implementar desde que comprou a empresa, como alterar o algoritmo que dita o que aparece na linha do tempo e afrouxar medidas de segurança em função de um conceito mais amplo de liberdade de expressão.

Um dos perfil oficiais da rede já haviam informado que a remoção começaria a acontecer no último dia 1º, mas desde lá apenas alguns perfis que provocaram publicamente o Twitter tiveram o selo retirado, como o do jornal The New York Times, que disse que não pagaria pelo carimbo, e o da cantora Doja Cat, que ano passado xingou o bilionário por tentar impedir contas verificadas de mudarem o nome de usuário.

A cantora, que faz coro a reação de parte dos usuários da plataforma, respondeu que ter o selo azul do Twitter, agora significa ser um “completo perdedor, desesperado pela validação de pessoas famosas”.

Pouco menos de um mês após o primeiro anúncio, o mesmo perfil oficial da rede social avisou, com um dia de antecedência, que agora a retirada deve mesmo acontecer. Musk se mostrou apreensivo por esse momento e respondeu ao tweet da empresa dizendo que “amanhã deve ser um dia e tanto!”

Tomorrow is shaping up to be quite the day! — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Na versão anterior, apenas membros considerados “ativos, notáveis e autênticos” pela plataforma poderiam ostentar o carimbo, mas, sob Musk, qualquer um que pague pelo Twitter Blue pode receber o selo. A medida foi recebida com protestos, pois deixa de garantir a autenticidade dos usuários.

Por 42 reais mensais, os assinantes também contam com outros benefícios como ver menos anúncios, fazer postagens mais longas, receber mais destaques na linha do tempo e ter direito a editar os tuítes. A mudança está valendo desde novembro de 2022.