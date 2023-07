Advogados do Twitter ameaçam processar Meta por nova rede social

O Twitter está ameaçado processar a Meta pela criação do Threads. Em carta enviada pelos advogados da rede social de Elon Musk a Mark Zuckerberg, responsável pela criação da rede que promete substituir o microblogue, a companhia afirma que “tem sérias preocupações de que a Meta tenha se envolvido em apropriação indevida sistemática, intencional e ilegal de segredos comerciais do Twitter e outras propriedades intelectuais”.

Assim como as outras redes que pretendiam assumir o legado do Twitter, o Threads se assemelha ao principal concorrente, com postagens de textos curtos, curtidas e compartilhamentos. A novidade de Zuckerberg foi anunciada na noite desta quarta-feira, 5, e já bateu recordes, conseguindo 10 milhões de usuários em apenas 7 horas e prometendo destronar a rede de textos curtos.

Desde novembro do ano passando, quando Musk comprou o Twitter, por 44 bilhões de dólares, as mudanças foram tantas – da filosofia ao algoritmo – que os usuários têm se questionado sobre qual seria a melhor alternativa para se conectar com a sua bolha. No entanto, promessas anteriores como Mastodon, Koo e Blue Sky não tiveram tamanho engajamento.

De acordo com a Semafor, a carta escrita por Alex Spiro também diz que “o Twitter pretende fazer cumprir rigorosamente seus direitos de propriedade intelectual e exige que a Meta tome medidas imediatas para parar de usar quaisquer segredos comerciais do Twitter ou outras informações altamente confidenciais”.

