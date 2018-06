O programa semanal A Origem dos Bytes desta semana trata de um assunto que tem tomado a vida no século XXI: os videogames. Quem será que mais joga, mulheres ou homens? Qual é a idade média dos gamers? É possível virar um jogador profissional? Afinal, os games fazem bem ou mal para as crianças? Essas e outras perguntas são levantadas no debate mediado pelo editor Filipe Vilicic, também titular do blog A Origem dos Bytes (e ele próprio um adicto dos videogames desde criança). Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: