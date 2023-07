A nova mudança radical de Elon Musk no Twitter

Elon Musk decidiu fazer mais alterações no Twitter e mudará o nome e o logo da rede social. Segundo o dono da plataforma, ela passará a se chamar “X” e o famoso passarinho azul será aposentado para dar lugar a um logo com a letra e com uma estética da cor preta. O endereço x.com já direciona para a página oficial do Twitter neste domingo, 23, quando a nova identidade visual também será lançada.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE. Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Musk comprou o Twitter em outubro e implementou mudanças como a compra do selo de verificado, o Twitter Blue; depois removeu os selos de personalidades notáveis, tornando obrigatória a assinatura do Twitter Blue, que oferece recursos extras para seus assinantes. Recentemente, o empresário também havia anunciado a limitação diária de leitura da plataforma.