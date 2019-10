5 smartwatches para comprar em 2019

No ano de 2012, um financiamento coletivo feito no Kickstarter bateu o recorde de arrecadação daquele site com o montante de 3,3 bilhões de dólares. Tratava-se de uma “vaquinha” de uma empresa desconhecida chamada Peable, e que queria recursos para lançar o “primeiro e verdadeiro smartwatch” do mercado.

Com a empolgação dos financiadores do projeto, parecia que o mercado estava ansioso pelos chamados gadgets vestíveis — os que, como relógios, óculos e roupas, são acoplados ao corpo. Passado um tempo, em 2015, a Apple apresentou o seu primeiro modelo e, nos anos seguintes, outras tantas fabricantes fizeram o mesmo.

Atualmente, são inúmeros os recursos embarcados nos relógios. Há muitos fabricados para usos bem específicos, inclusive. Para ajudar na escolha da compra, selecionou-se uma lista com 5 diferentes smartwatches, as melhores opções para serem compradas em 2019. Confira:

Para o dia-a-dia

Skagen Falster 2

Preço: 200 dólares (800 reais)

Onde comprar: não há em lojas Brasil, somente em sites e no mercado internacional

Principais recursos: com design minimalista, possui sensores de frequência cardíaca, GPS, sistema para realizar pagamentos em lojas físicas e bateria com duração de 24 horas

Para praticar esportes

Samsung Galaxy Watch Active 2

Preço: 1800 reais

Onde comprar: lojas e sites no Brasil

Principais recursos: o acabamento emborrachado concede conforto durante o movimento do pulso; realiza análises da qualidade do sono do usuário; com avaliação física constante, faz radiografias da rotina de exercícios; além de ser resistente a água, de respingos de suor a chuva

Para cuidar da saúde

Apple Watch 4 series

Preço: 2500 reais

Onde comprar: lojas e sites no Brasil

Principais recursos: além de contar com todas as funcionalidade mais básicas de smartwatches, como GPS, o modelo da Apple possui sensores de acelerômetro e giroscópio, que possibilitam, por exemplo, detectar quando há quedas bruscas (útil para médicos e familiares acompanharem a rotina de indivíduos com dificuldades de locomoção, como no caso de idosos), e um sensor cardíaco, eficientes para a realização de eletrocardiogramas à distância

Para economizar

Xiaomi Amazfit Bib

Preço: 300 reais

Onde comprar: lojas e sites no Brasil

Principais recursos: mesmo sendo o mais barato desta seleção, conta com monitor de frequência cardíaca e da qualidade do sono, assim como com um contador de passos

Para não ter que se preocupar em recarregar

Xiaomi Mijia Quartz