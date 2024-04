Wegovy, novo remédio para obesidade, chega ao Brasil no 2º semestre

Um dos medicamentos mais aguardados pelo mercado e a comunidade médica nos últimos meses finalmente irá desembarcar no país. A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta quinta, 25, o lançamento do Wegovy para tratamento da obesidade no segundo semestre de 2024.

Ainda não há data exata para a chegada às drogarias, mas a expectativa é que a medicação, cujo princípio ativo é a semaglutida 2,4 mg, esteja em breve à disposição de pacientes que poderão pagar pela terapia após prescrição médica.

O Wegovy tem a mesma substância e forma de aplicação do Ozempic, mas este é aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2. O novo produto recebeu aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro de 2023 para o controle da obesidade e do sobrepeso com comorbidade relacionada ao peso.

O fármaco é utilizado por meio de uma caneta injetora uma vez por semana. Os estudos clínicos revelaram perda expressiva e consistente de peso – os pacientes perderam, em média, 17% do peso corporal – , além de maior proteção contra diabetes e doenças cardiovasculares.

Continua após a publicidade

+ LEIA TAMBÉM: Remédio para obesidade é aprovado para proteção cardiovascular

O Wegovy já está à venda nos Estados Unidos e em países da Europa. A alta procura chegou a desabastecer o estoque em algumas regiões.

Na esteira do fenômeno Ozempic, espera-se que a procura pelo fármaco no Brasil também seja significativa. Contudo, como os próprios fabricantes ressaltam, o uso só deve ser feito sob indicação e acompanhamento médico.

Continua após a publicidade

A expectativa é que o tratamento com Wegovy custará na faixa de 2,3 a 2,4 mil reais.

No radar de novidades, outra medicação para excesso de peso, a tirzepatida (Mounjaro), do laboratório Eli Lilly, também aprovada pela Anvisa, aguarda lançamento oficial no país.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram