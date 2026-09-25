Vitamina B12: consenso aponta quem precisa repor e como fazer
Estudo brasileiro reuniu 20 médicos de diferentes especialidades para revisar estudos e chegar a um consenso sobre qual a melhor forma de repor nutriente
Oral, sublingual ou intramuscular? As três principais vias para repor vitamina B12 são capazes de normalizar os níveis do nutriente no sangue de maneira semelhante. Ou seja, não é possível afirmar que a injeção seria melhor do que engolir o comprimido ou do que deixá-lo dissolver sob a língua e vice-versa.
A conclusão é de um novo estudo brasileiro que reuniu especialistas de diferentes áreas para para avaliar as evidências disponíveis e chegar a um consenso sobre a reposição da vitamina em pessoas com deficiência.
Segundo a pesquisa, publicada na revista científica eClinicalMedicine, do grupo The Lancet, ainda não estava claro se alguma das vias era mais adequada para obter resultados clinicamente relevantes, e as diretrizes internacionais também apresentavam opiniões diferentes sobre o tema.
Para chegar a um consenso, os pesquisadores reuniram 20 médicos de diferentes áreas, como hematologia, gastroenterologia, endocrinologia, cirurgia bariátrica e geriatria/neurologia.
Eles analisaram afirmações baseadas em uma revisão de estudos e votaram, de forma anônima, se concordavam ou não com cada uma delas, em duas rodadas online e uma reunião presencial em São Paulo. Uma afirmação era considerada consensual quando pelo menos 90% dos especialistas concordavam.
“A principal conclusão do consenso é que não existe uma via de reposição superior à outra. A gente pode repor B12 tanto por via oral, quanto por via sublingual ou por via intramuscular”, resume a VEJA Fábio Moura, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), um dos autores do documento e representante da entidade no consenso.
Moura destaca, porém, que não basta repor a vitamina. O documento aponta que o aumento do nível do nutriente no sangue não significa, necessariamente, melhora dos sintomas ou recuperação neurológica.
A maior parte dos estudos analisados sobre o assunto utiliza a normalização do exame de sangue como principal medida de resposta ao tratamento, sem avaliar se o paciente teve melhora de formigamentos, alterações de sensibilidade e da função neurológica, os principais sintomas ligados à deficiência de vitamina B12.
Por isso, o consenso recomenda que a evolução do paciente seja avaliada também pelo quadro clínico e, quando indicado, por marcadores funcionais, como ácido metilmalônico e homocisteína, e não apenas pelo valor da B12 no sangue.
Os sintomas de deficiência de vitamina B12
A deficiência de vitamina B12 é especialmente frequente entre idosos e pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. O risco também é maior em pacientes com gastrite atrófica, doença que provoca alterações no revestimento do estômago.
O uso crônico de remédios como os da classe dos inibidores de bomba de próton, usados no tratamento de gastrite e esofagite, e a metformina, utilizada no tratamento de diabetes tipo 2, também pode diminuir a absorção de B12 e levar à deficiência desse nutriente.
A investigação da carência de vitamina b12 não é recomendada como rastreamento de rotina para toda a população. “O que temos ressaltado aos colegas jovens, estudantes de último ano e residentes de medicina é manter o olhar atento e fazer a triagem de deficiência de B12 nos grupos de maior risco“, diz o endocrinologista.
Veja abaixo os principais sintomas da deficiência de vitamina B12:
- Neuropatia periférica (dormência nas mãos e nos pés, formigamento, perda de sensibilidade e fraqueza muscular);
- Anemia megaloblástica (quando os glóbulos vermelhos se tornam maiores e funcionam de maneira inadequada);
- Confusão mental (principalmente em idosos).
Além disso, a deficiência do nutriente também pode agravar quadros de depressão.
Além disso, em casos mais avançados, a deficiência também pode provocar alterações neurológicas que podem se tornar irreversíveis caso o diagnóstico e o tratamento demorem a acontecer.
Moura explica que, se a necessidade de reposição for urgente, como no caso de pacientes com neuropatia ou anemia megalobástica grave, a via intramuscular é a mais indicada, já que, por ser aplicada diretamente no músculo, a vitamina cai de forma rápida e direta na corrente sanguínea.
“Tirando esses subgrupos, na maioria dos casos eu adequaria a via de acordo com a necessidade e o desejo de cada paciente, mas sabendo que é possível utilizar qualquer uma das vias para obter resultados”, diz.
Após a reposição, a expectativa é que os sintomas desapareçam em até duas semanas. Em caso de persistência, a indicação é investigar outras causas além da deficiência do nutriente que podem estar por trás do quadro.
Quais são os valores de referência para vitamina B12?
O Consenso da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) considera normais valores acima de 300 pg/mL. Resultados entre 200 e 300 pg/mL são considerados limítrofes e podem exigir a avaliação de outros marcadores, como ácido metilmalônico e homocisteína.
Abaixo de 200 pg/mL, o resultado é compatível com deficiência.
Segundo Moura, o cenário ideal para avaliar deficiência de vitamina B12 seria realizar um exame que mede a quantidade de ácido metilmalônico no sangue. Trata-se de um produto que se forma no organismo quando há deficiência do nutriente e que serve, portanto, como uma “bandeira vermelha” de que o paciente precisa de reposição.
O exame, no entanto, custa mais de R$ 1 mil. “Na prática, se tiver abaixo de 300, não há dúvidas: reponha sempre. Valores intermidários entre 300 e 400 com sintomas compatíveis também podem ser indicação de reposição. Já acima de 400 e 450, com ou sem sintomas, é muito improvável que seja deficiência de vitamina B12, então procure outra causa”, resume o médico.
Lacuna na pesquisa
O consenso aponta ainda que a ausência de estudos robustos sobre o tema inviabiliza pensar em um único esquema de reposição do nutriente que possa ser aplicado da mesma forma a todos os pacientes. “A contribuição mais importante deste consenso é a identificação de uma lacuna sistêmica na pesquisa sobre a suplementação de vitamina B12“, escreveram os autores.
Até que mais evidências de alta qualidade estejam disponíveis, o documento sugere que as decisões de tratamento sejam individualizadas e guiadas pelas causas da deficiência, preferência do paciente, viabilidade e acesso, além de avaliação clínica, em vez de depender apenas das concentrações de vitamina B12 no sangue.