Veja os 70 planos de saúde suspensos pela ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu 70 planos de saúde de 13 operadoras após analisar queixas ligadas à cobertura assistencial. As reclamações são referentes ao segundo trimestre e foram compiladas por meio do Monitoramento da Garantia de Atendimento. Segundo a agência, a proibição de venda dos planos entrará em vigor nesta sexta-feira, 30, e a medida só será revertida quando “as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”.

A ANS informou que, no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano, recebeu 37.936 reclamações. Com a suspensão dos planos, a agência calcula que 1.664.068 beneficiários terão seus direitos protegidos.

As operadoras Amil Assistência Médica Internacional S.A., UNIHOSP Saúde LTDA, Santo André Planos de Assistência Médica LTDA, Biovida Saúde LTDA, Associação Metropolitana de Assistência à Saúde, Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência e Saúde Brasil Assistência Médica LTDA estão entre as empresas que tiveram planos suspensos. A lista completa com os nomes dos planos, divulgada nesta segunda-feira, 26, pode ser acessada aqui. Caso o consumidor receba oferta para comprá-los, a recomendação é denunciar à ANS.

A agência liberou ainda 40 planos de sete operadoras que melhoraram o atendimento. A lista também contempla planos da Amil Assistência Médica Internacional S.A., Santo André Planos de Assistência Médica LTDA e da Biovida Saúde LTDA.