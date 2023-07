Veja as novas recomendações da OMS para consumo de gorduras e carboidratos

Comer frutas, verduras, legumes e fibras e reduzir a ingestão de alimentos gordurosos são recomendações conhecidas, mas qual a quantidade ideal a ser consumida por dia? E como fazer substituições saudáveis? Em um combo com três documentos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas diretrizes sobre o consumo de gorduras (totais, saturadas e trans) e carboidratos com o intuito de seguir as evidências científicas mais atualizadas sobre o consumo de alimentos e diminuir enfermidades relacionadas à dieta, como câncer, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

As novas recomendações valem para a população acima de 2 anos e destacam a importância de que as pessoas se preocupem não apenas com a quantidade, mas com a qualidade dos alimentos consumidos. No caso da gordura, as diretrizes foram divididas em dois documentos: um dedicado às totais e outro às saturadas e trans.

Nas diretrizes, foi mantida a regra geral de limitar a ingestão total de gordura a 30% do consumo total de energia, não mais de 10% de gordura saturada e não ultrapassar a ingestão de 1% de gordura trans.

Para fazer a redução, a recomendação é trocar os ácidos graxos (gorduras) saturados, presentes em carnes gordurosas, laticínios e óleos (banha, manteiga, óleo de coco), e ácidos graxos trans (alimentos fritos e salgadinhos industrializados) por ácidos graxos poliinsaturados (óleos de peixes, como sardinha) e ácidos graxos monoinsaturados de fontes vegetais (azeite de oliva).

No caso dos carboidratos, em vez de focar em produtos refinados e ricos em açúcar, a orientação é optar por alimentos com fibras dietéticas naturais, caso dos grãos integrais, vegetais, frutas e leguminosas.

Ciente das possíveis substituições, o passo seguinte são as quantidades. Para adultos, o consumo diário deve ser de, ao menos, 400 gramas de vegetais e frutas e 25 gramas de fibras. Para crianças e adolescentes, a entidade separou as recomendações por faixa etária.

Vegetais e frutas (por dia)

2 a 5 anos – 250 g

6 a 9 anos – 350 g

10 anos ou mais – 400 g

Fibras dietéticas naturais (por dia)

2 a 5 anos – 15 g

6 a 9 anos – 21 g

10 anos ou mais – 25 g

Nutricionista e diretora clínica da Dietnet, Lara Natacci explica que algumas das recomendações já são indicadas por profissionais a seus pacientes, inclusive no Brasil. Mesmo assim, a atualização das diretrizes pela entidade é importante para a promoção de saúde e para que as pessoas não excedam o consumo de gorduras e alimentos ricos em açúcar, evitando doenças cardiovasculares e obesidade.

“Com essas recomendações, a gente consegue ter esses benefícios para a população em geral. E comer mais verduras, legumes e frutas ainda vai trazer benefícios em outras áreas, como saúde mental”, explica.

