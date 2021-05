Vacinação: mais de 336 mil pessoas não tomaram a 2ª dose em SP

O governo do estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 24, que mais de 336.000 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus ainda não foram aos postos de vacinação para receberem a segunda dose e completarem o esquema de imunização.

Das 336.733 pessoas que ainda não concluíram o ciclo de vacinação, 47.182 tomaram a vacina da Fiocruz (Oxford-AstraZeneca) e outros 289.551 tomaram a vacina do Butantan (CoronaVac). Ainda de acordo com esse total, cerca da metade reside na Grande São Paulo.

O Plano Estadual de Imunização distribui quantidades idênticas de primeira e segunda doses para que as respectivas prefeituras concluam o sistema de vacinação nas cidades do estado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o governo estadual define as remessas de doses necessárias para que cada cidade possa avançar nas etapas de vacinação.

Ainda assim, mais de 255.000 doses extras da CoronaVac, exclusivas para as aplicações da segunda dose, foram enviadas na última semana para cerca de 400 cidades do estado, de acordo com números fornecidos pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

O estado de São Paulo é o terceiro com a maior taxa de vacinação contra o novo coronavírus, atrás apenas do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Cerca de 10,5 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose, enquanto 5,3 milhões já receberam ambas, totalizando 15,9 milhões de aplicações desde o início do programa de vacinação.