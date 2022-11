Vacinação contra a Covid-19 pode auxiliar tratamento contra o câncer

Pacientes com câncer de nasofaringe são frequentemente tratados com medicamentos que ativam seu sistema imunológico contra o tumor. E até agora, temia-se que a vacinação contra a Covid-19 pudesse reduzir o sucesso do tratamento contra o câncer ou causar efeitos colaterais graves. Um estudo recente das universidades de Bonn e Shanxi – na Alemanha e na China, respectivamente – revelou que os medicamentos, na verdade, funcionam melhor após a imunização com a vacina chinesa CoronaVac em comparação a pacientes não vacinados. Os resultados foram publicados na revista Annals of Oncology.

Muitas células cancerígenas são capazes de subverter a resposta imune do corpo. Elas fazem isso pressionando uma espécie de botão nas células imunes, o receptor PD-1. Dessa forma, desligam essas forças de defesa. As drogas podem ser usadas para bloquear os receptores PD-1. Isso permite que o sistema imunológico combata o tumor de forma mais eficaz.

A vacinação contra a Covid-19 também estimula a resposta imune, envolvendo o receptor PD-1. “Temia-se que a vacina não fosse compatível com a terapia anti-PD-1”, explica Jian Li, do Instituto de Medicina Molecular e Imunologia Experimental do Hospital Universitário de Bonn. “Esse risco se torna especial ao câncer de nasofaringe, que, como o vírus SARS CoV-2, afeta o trato respiratório superior”.

Mais de 1.500 pacientes tratados em 23 hospitais de toda a China ajudaram a esclarecer as dúvidas. Esses estudos multicêntricos são considerados particularmente informativos, porque os participantes são muito diversos e, além disso, os resultados não são distorcidos por características regionais.

O câncer de nasofaringe é bastante raro no país asiático. No sul da China e em outros países do Sudeste Asiático, no entanto, a doença é generalizada. Um dos motivos suspeitos para isso é o uso frequente de ar-condicionado nas regiões quentes e úmidas. Fatores nutricionais também parecem desempenhar um papel importante. Em Taiwan, o câncer de nasofaringe é agora considerado uma das principais causas de morte entre os homens jovens.

Continua após a publicidade