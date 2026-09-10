🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Seus níveis de vitamina D podem mudar a resposta ao Ozempic

Novo estudo associa taxas mais altas da vitamina no corpo a melhores resultados com a semaglutida

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 07h00 | Atualizado em 10 set 2026, 14h15
A pesquisa analisou como os genes relacionados à metabolização da vitamina D, um hormônio essencial para a saúde óssea e imunológica, podem impactar os sintomas de TDAH
Suplementação de vitamina D: prescrição quando exames apontam deficiência (Pixel-Shot/AdobeStock/Reprodução)
Continua após publicidade
Seus níveis de vitamina D podem mudar a resposta ao Ozempic Priorizar nos meus resultados Google

Uma pergunta tem ganhado espaço nos consultórios à medida que as chamadas canetas — como a semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy — se tornam parte da rotina no tratamento do diabetes e da obesidade: por que algumas pessoas respondem tão bem ao medicamento, enquanto outras, usando exatamente a mesma substância, emagrecem menos ou veem a glicose melhorar de forma mais tímida?

A resposta não cabe em uma única frase. Genética, alimentação, atividade física, dose, adesão ao tratamento, tempo de doença e uma infinidade de características individuais entram nessa conta.

Agora, um estudo apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) e publicado na revista científica Frontiers in Nutrition acrescenta um personagem inesperado no enredo: a vitamina D.

Siga

Pesquisadores de Israel analisaram 5. 384 pessoas com diabetes tipo 2 que começaram a usar semaglutida e que tinham, antes de iniciar o remédio, a dosagem da 25-hidroxivitamina D — a forma como medimos a vitamina D no sangue.

Os participantes foram divididos em três grupos: os com níveis muito baixos (abaixo de 15 ng/mL), os intermediários (entre 15 e 25) e os mais adequados (acima de 25 ng/mL). E surgiu um achado curioso: quanto maior a vitamina D no ponto de partida, melhor foi, em média, a resposta à semaglutida — sobretudo na perda de peso.

Continua após a publicidade

Efeito na balança

Depois de ajustar os dados para as diferenças entre os pacientes, quem tinha vitamina D acima de 25 ng/mL apresentou uma queda adicional de 1,29 ponto no índice de massa corporal (IMC) em relação a quem estava abaixo de 15. Para uma pessoa de 1,70 metro, isso equivale, na matemática, a cerca de 3,7 quilos.

Parece muito? Guarde essa conta — voltaremos a ela. No controle do diabetes, a diferença também apareceu, mas foi bem menor: cerca de 0,1 ponto percentual na hemoglobina glicada, o exame que funciona como uma memória da glicose dos últimos meses. Estatisticamente real, clinicamente modesta. Já no colesterol, nada: a vitamina D não fez diferença.

Então basta tomar vitamina D com o Ozempic?

Não. E essa talvez seja a informação mais importante. O estudo não sorteou um grupo para receber vitamina D e outro para receber placebo ou outra substância. Os pesquisadores apenas olharam para trás e observaram o que aconteceu com pessoas que já tinham, por diferentes razões, níveis distintos da vitamina. E aqui mora uma armadilha antiga da medicina.

Os grupos já eram diferentes antes da primeira dose. Quem tinha mais vitamina D também era mais velho e começava o estudo com menor peso, melhor controle do diabetes e colesterol mais baixo. Ferramentas estatísticas tentaram corrigir isso, mas nenhuma conta transforma um estudo observacional em um experimento de verdade.

Continua após a publicidade

Fora que fatores decisivos — dieta, exercício, exposição ao sol, dose do medicamento e até o uso de suplementos — não foram adequadamente avaliados.

Ou seja: pessoas com mais vitamina D no corpo podem simplesmente levar uma vida metabolicamente mais saudável. Nesse caso, a vitamina seria menos a causa do bom resultado e mais um retrato de quem já se cuidava melhor. É a clássica diferença entre caminhar de mãos dadas e empurrar. Entre associação e causa.

Mas qual a relação entre a vitamina e a caneta?

Aí que está: existe uma relação entre uma coisa e outra, o que torna o achado do estudo mais interessante.

Continua após a publicidade

A vitamina D não cuida apenas dos ossos. Há receptores para ela espalhados pelo corpo, e pesquisas anteriores sugerem ligações com a secreção e a sensibilidade à insulina e com processos inflamatórios.

Isso cria uma hipótese plausível. Mas plausível não é o mesmo que comprovado — e a literatura sobre suplementar vitamina D para emagrecer segue dividida, com bons estudos que não encontraram benefício claro.

É por isso que o próximo passo precisa ser o seguinte: reunir pessoas com deficiência de vitamina D que vão iniciar a semaglutida, sortear parte delas para receber a vitamina e parte para receber placebo, e acompanhar os resultados. Só assim saberemos se corrigir a vitamina realmente muda o jogo.

Continua após a publicidade

O que fazer hoje?

Em resumo, o novo estudo traz uma pista, não uma prescrição. Quem tem deficiência de vitamina D deve conversar com o médico e tratá-la quando houver indicação — isso vale independentemente de uso de caneta.

O que ainda não podemos dizer é que elevar a vitamina no sangue fará a semaglutida funcionar melhor.

Ainda assim, mesmo sem poder bater o martelo na relação de causa e efeito da suplementação de vitamina D no peso e na glicose, corrigir os níveis da substância já traria outros benefícios. Será que faz algum sentido deixá-los lá embaixo?

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Emagrecimento
Na Veia
Ozempic
Tratamentos
Vitaminas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).