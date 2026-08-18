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Saúde

Sete hábitos que ajudam a reduzir o risco de câncer de intestino

Mudanças nos hábitos e realização de exames periódicos estão entre orientações; tumores crescem entre adultos jovens

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 19h25 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h43
PROTEÇÃO - Atividade física: combater sedentarismo resguarda o coração
Prática de atividades físicas faz parte das recomendações para evitar o tumor (Sergey Mironov/Getty Images)
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Sete hábitos que ajudam a reduzir o risco de câncer de intestino Priorizar nos meus resultados Google

Um dos tipos mais comuns do mundo, o câncer colorretal é um tumor que se desenvolve lentamente e tem fatores de risco evitáveis, ou seja, hábitos que devem sair da rotina para ajudar na prevenção. Em crescimento entre jovens adultos, é uma lesão que pode ter relação com alimentação, sedentarismo e excesso de gordura corporal.

Assim como outros tumores, o câncer de intestino, como também é conhecido, está ligado a fatores que fogem do controle das pessoas, como predisposição genética (os casos na família) e o envelhecimento.

No entanto, há uma lista de mudanças importantes nos hábitos para evitar a doença. Conheça sete delas:

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Consuma fibras

A alimentação deve ser rica em frutas, vegetais e demais alimentos que contêm fibra, porque são alimentos que melhoram o trânsito intestinal e são ricos em substâncias com potencial protetor contra os tumores, como antioxidantes e flavonoides

Evite embutidos

Essa é uma das recomendações do Instituto Nacional de Câncer (Inca) ao apontar os fatores de risco: evitar embutidos ou alimentos processados. Entre os exemplos, estão: salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, blanquet de peru, peito de peru, salame

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Diminua o consumo de carne vermelha

Vale a mesma regra dos embutidos. “A ingestão excessiva de carne vermelha (acima de 500 gramas de carne cozida por semana) também aumentam o risco para este tipo de câncer”, explica nota informativa do Inca

Controle o peso

O excesso de gordura corporal, como casos de sobrepeso e obesidade, aumenta a possibilidade de aparecimento do tumor em função do estado inflamatório crônico e alterações hormonais

Pratique atividades físicas

O sedentarismo e o comportamento sedentário devem ser combatidos não só pela relação com o câncer colorretal, mas por abrir portas para outras condições crônicas, como doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. E pode ser qualquer movimento.

Como mostrou um estudo da Universidade College London (UCL), três minutos de atividade vigorosa, como subir escadas ou caminhar com sacolas pesadas, já leva a impactos positivos. A substituição de 30 minutos parado por meia hora de movimento resultou em queda de 8% na probabilidade de aparecimento de 13 tipos de câncer

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Não fume

Não é só câncer de pulmão que tem relação com o tabagismo. O cigarro é um vilão também para os tumores de intestino e, por questão de saúde geral, deve ser evitado a qualquer custo

Realize exames periódicos

Descoberto em fase pré-câncer, o tumor de intestino pode nem chegar a se desenvolver. Isso ocorre quando são encontrados pólipos durante o exame de colonoscopia. Durante o procedimento, são retirados e um acompanhamento pode ser realizado. Por isso, vale sempre manter os exames em dia.

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