São Paulo deve anunciar fim de máscaras em ambiente aberto

O governo de São Paulo deve anunciar amanhã, quarta-feira, 9, a liberação do uso de máscaras em espaços abertos. A informação poderá ser divulgada durante a entrevista coletiva que o governador do estado, João Doria, tem dados às quartas-feiras para fornecer informações sobre a evolução da pandemia no território paulista.

A possibilidade de suspender a obrigatoriedade da utilização de máscaras já havia sido ventilada pelo próprio governador na semana passada. A decisão viria ancorada nos números de casos e de vacinação registrados no estado. Pelo menos 84% da população está totalmente imunizada. De acordo com dados oficiais, a taxa de ocupação em UTIs está em 38% e a das enfermarias, 29%.

Nas discussões mantidas até agora, há um aspecto controverso em relação à liberação do uso por crianças. Isso porque a imunização de meninos e meninas de cinco a onze anos ainda não alcançou o esperado. Por enquanto, apenas 70% da população alvo recebeu apenas uma dose, quando o índice indicado é de 80%.