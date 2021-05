São Paulo: 41,6% dos adultos da capital já tiveram Covid-19

Na cidade de São Paulo, 41,6% dos moradores com idade acima de 18 anos já foram contaminados pelo novo coronavírus, de acordo com resultados da sexta e última etapa do estudo SoroEpi MSP, realizado pelo Grupo Fleury, Ibope Inteligência, Instituto Semeia e Todos pela Saúde. Segundo o levantamento, considerando que a população com mais de 18 anos na capital paulista é de 8,4 milhões de pessoas, a quantidade de pessoas infectadas é de 3,5 milhões. A quantidade é 3,5 vezes maior que o número oficial da prefeitura.

A pesquisa mediu a soroprevalência, ou seja, a frequência de indivíduos com anticorpos contra o vírus causador da Covid-19. Na fase anterior, realizada em janeiro, essa taxa era de 29,9%. Isso significa que em menos de seis meses, 1 milhão de pessoas foram contaminadas.

LEIA TAMBÉM: O que está ocorrendo com a vacina Sputnik V?

De acordo com os pesquisadores, houve um aumento na prevalência da doença entre pessoas jovens. Indivíduos de 35 a 44 anos apresentam soroprevalência 1,4 vez maior do que a observada entre os que têm 60 anos ou mais. Nas fases anteriores, os casos positivos estavam mais concentrados nos idosos.

Em relação à escolaridade, indivíduos com até o ensino médico incompleto apresentam soroprevalência 1,8 vez maior do que indivíduos com nível superior. Fenômeno semelhante ocorre em relação à raça/cor de pele, sendo a soroprevalência 1,4 vez maior entre as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas quando comparada com a das brancas.

Pela primeira vez, o estudo revelou maior soroprevalência em residências com mais de cinco habitantes, quando comparadas com residências com um e dois habitantes. O biólogo Fernando Reinach, um dos responsáveis pelo projeto, alerta que o estudo indica que a transmissão do vírus está mais rápida do que o ritmo de vacinação.

Os resultados da Fase 6 da pesquisa, divulgados nesta quarta-feira, 19, são baseados em testes sorológicos feitos em adultos entre os dias 2 de abril e 1 de maio.

Acompanhe o avanço da vacinação no Brasil: