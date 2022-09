Saiba qual truque antigo de beleza bomba na internet (e funciona…)

Truque de beleza caseira que atravessa gerações, colocar pepino nos olhos virou sensação no TikTok, só que de uma forma diferente: as rodelas são congeladas para depois serem aplicadas na intenção de reduzir o inchaço dos olhos. Mas será que realmente funciona? A julgar pelo número de visualizações por meio da hashtag #frozencucumberhack (truque do pepino congelado), parece que sim. Até o momento são mais 25 milhões.

“Os pepinos são conhecidos por serem ricos em vitamina C e também ajudar a reduzir o inchaço. Aplicar fatias de pepino na área dos olhos pode ajudar nisso”, diz a dermatologista Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e International Fellow da Academia Americana de Dermatologia. “O gelo faz com que a molécula de vitamina C degenere-se e não cumpra suas funções, portanto não há o benefício de nutrição da pele, mas o pepino congelado age como um vasoconstritor, diminuindo o fluxo sanguíneo, com ação hidratante e anti-inflamatória”, explica.

O que acontece é que enquanto o calor expande os poros, o frio ajuda a fechá-los. Mas o truque deve ser usado com moderação. “Se você acordar de manhã e seus olhos estiverem inchados, pode usar um cubo de gelo no rosto ou uma toalha fria. Ou um pepino congelado. Seja qual for a sua escolha, apenas não segure nada que seja gelo em uma área do seu rosto por muito tempo. Se você notar que a pele está ficando rosada ou levemente dormente, deve parar”, alerta a médica.

De acordo com a especialista, o pepino também pode dar à pele um grande impulso de hidratação. “Na área dos olhos, a hidratação é imensamente benéfica, uma vez que essa é uma região de pele extremamente fina”, detalha. Outro truque que ajuda a potencializar o efeito do pepino é a aplicação de um gel refrescante para os olhos contendo ácido hialurônico (que “atrai a hidratação do ambiente para a pele”).

As fatias de pepino também podem ajudar a combater as olheiras escuras, graças aos seus altos níveis de vitamina K, que comprovadamente melhoram a circulação sanguínea. “No entanto, todos esses efeitos são temporários. O melhor a fazer em caso de olheiras é procurar um médico para identificar o tipo e direcionar o tratamento”, finaliza a médica.

