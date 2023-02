Saiba qual o exame que detecta o câncer de próstata com 94% de precisão

Uma equipe de pesquisadores na Inglaterra desenvolveu uma nova forma de detectar o câncer de próstata com maior precisão e praticidade do que os métodos atuais. Trata-se do exame de sangue Prostate Screening EpiSwitch (PSE) com 94% de precisão, que, segundo os cientistas, supera até o exame de sangue do antígeno específico da próstata (PSA). O novo teste foi desenvolvido pela Oxford Biodynamics em colaboração com a Universidade de East Anglia(UEA), Imperial College London e Imperial College NHS Trust.

“O câncer de próstata é o câncer mais comum em homens e mata um a cada 45 minutos no Reino Unido. Atualmente, não existe um teste único para detectar o câncer de próstata, mas os exames de sangue PSA estão entre os mais usados, juntamente com exames físicos, de ressonância magnética e biópsias”, diz o professor e autor do estudo Dmitry Pshezhetskiy, da Norwich Medical School da UEA.

Os exames de sangue PSA, no entanto, podem não apresentar resultados tão confiáveis. Cerca de um quarto das pessoas que fazem uma biópsia da próstata devido a um nível elevado de PSA são diagnosticadas com câncer de próstata. “Por isso houve um esforço para criar um novo exame de sangue com maior precisão”, explica.

A equipe da UEA avaliou o novo teste PSE em uma pesquisa envolvendo 147 pacientes. Os resultados foram comparados com os do teste padrão antígeno e demonstraram que o PSE aumenta significativamente a precisão geral da detecção de homens em risco.

Quando testado no contexto da triagem de uma população em risco “o teste PSE produz um diagnóstico de câncer de próstata rápido e minimamente invasivo com desempenho impressionante. Isso sugere um benefício real para fins de diagnóstico e triagem”, afirmou Pshezhetskiy.