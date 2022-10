Saiba o que é o “sanduíche de umidade”, nova tendência de beleza do TikTok

Atualizado em 13 out 2022, 15h28 - Publicado em 13 out 2022, 15h27

Por Simone Blanes Atualizado em 13 out 2022, 15h28 - Publicado em 13 out 2022, 15h27

Apesar de muitas trends de beleza do TikTok serem um tanto estranhas, e muitas vezes até enganosas e fazerem mal à pele, vez ou outra aparece alguma que pode ser bastante útil. É o caso, por exemplo, da Moisture Sandwiching (ou algo como “sanduíche de umidade”), nova técnica de estratificação de hidratantes, que com mais de 500 mil visualizações na plataforma de vídeos, realmente melhora muito a hidratação. “O sanduíche de umidade é uma expressão que se refere ao processo de aplicação de camadas de produtos na pele úmida para reter e evitar a perda de água. A tendência parece ter se originado na Coréia, onde as rotinas de skincare começam com a pele úmida após a limpeza”, diz a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Pode ser interessante e muito útil para peles secas, desvitalizadas ou desidratadas”.

Segundo a médica, o ‘sanduíche de umidade’ funciona bem na camada mais externa da pele. “A aplicação de um sérum e um hidratante em creme permite que os ingredientes dessas formulações como o ácido hialurônico possam reter a água que está na superfície, mantendo-a hidratada por mais tempo”, explica. Isso acontece pela forma como os produtos são estratificados, começando com umectantes como o ácido hialurônico ou a glicerina, e terminando com produtos mais oclusivos como a manteiga de karité e alguns óleos.

A dermatologista também recomenda água termal, para ser aplicada antes do sérum, em um processo de hidratação de três etapas. “Escolha formulações ricas em seus próprios minerais, mas potencializadas pelo silício orgânico e ácido hialurônico com propriedades hidratantes comprovadas na pele”, ensina. “Em seguida, pode entrar em ação o sérum com altíssima concentração de ácido hialurônico para contribuir com a saúde, jovialidade e beleza da pele, já que é capaz de manter altos níveis de água na derme, fortalecer a barreira cutânea e até suavizar as linhas finas provocadas pela desidratação”, acrescenta. Na terceira etapa, é possível finalizar a hidratação com o creme antirruga. “Ele pode contar com niacinamida, peptídios, ácido ferúlico, resveratrol e vitaminas como C e E como ativos ação antioxidante e anti-inflamatória”, diz.

Também é importante saber que a trend do sanduíche de umidade é baseada na regra coreana dos três segundos após a limpeza, garantindo que a pele ainda esteja úmida e retendo a umidade. “Os benefícios do sanduíche de hidratação são baseados no fato de que a pele úmida absorve os produtos de forma mais eficaz e permite que os hidratantes retenham a hidratação adicional”, explica a médica.

No entanto, dependendo do produto utilizado no final do processo, é necessário ter cuidado, já que – principalmente no Brasil com a predominância da pele oleosa – algumas pessoas podem não tolerar um bálsamo oclusivo muito pesado pelo potencial de congestionamento e erupções cutâneas. “Usar um emoliente mais leve como passo final pode ser melhor nesses casos”, diz. Outro cuidado é evitar ingredientes como retinóis ou ácidos. “Estes ingredientes ativos só devem ser aplicados com orientação de um especialista, caso contrário existe o risco de potencial irritação ou dano à pele”, diz a especialista.

Por fim, a dermatologista enfatiza que a técnica pode funcionar para todos os tipos de pele, dependendo da escolha do produto. “Essa é uma boa maneira de otimizar e potencializar a rotina de cuidados com a pele, pois os produtos em camadas dessa maneira obterão os melhores resultados e deixarão a pele com aparência saudável e hidratada”, finaliza.