Saiba como a diabetes e a falta de dentes afetam as funções cognitivas

A diabetes é um fator de risco conhecido para declínio cognitivo e demência. Acredita-se que várias de suas características – alto nível de açúcar no sangue, resistência à insulina, inflamação e doenças cardíacas relacionadas – contribuam para mudanças no cérebro.

No entanto, de acordo com um estudo publicado em uma edição especial do Journal of Dental Research, cientistas descobriram que a doença combinada com a perda de dentes contribui ainda mais para uma piora na função cognitiva, com um declínio ainda mais rápido em adultos, especialmente, idosos.

“Nossas descobertas ressaltam a importância do atendimento odontológico e do controle da diabetes para adultos mais velhos na redução dos custos pessoais e sociais devastadores da doença de Alzheimer e outras demências relacionadas”, disse Bei Wu, principal autor do estudo e vice-reitor de pesquisa da NYU Rory Meyers College of Nursing.

Embora a diabetes e a falta de dentes sejam fatores de risco para demência, poucas pesquisas se concentraram nos efeitos de ambas as condições influenciarem no curso do declínio cognitivo. Para resolver essa lacuna, Wu e sua equipe recorreram ao Estudo de Saúde e Aposentadoria da Universidade de Michigan, analisando 12 anos de dados (2006-2018) do estudo longitudinal para observar essas mudanças cognitivas ao longo do tempo.

Em sua análise, os pesquisadores incluíram 9.948 idosos agrupados por idade (65 a 74, 75 a 84 e 85 anos ou mais), incluindo medidas de memória e função cognitiva avaliadas a cada dois anos, juntamente com perguntas sobre perda de dentes, diabetes e outros fatores demográficos e de saúde.

Eles descobriram que adultos mais velhos com idade entre 65 e 84 anos com diabetes e perda total de dentes tinham uma função cognitiva pior do que seus colegas com uma ou nenhuma das duas condições. A relação entre diabetes, perda de dentes e declínio cognitivo foi inconclusiva para adultos com 85 anos ou mais, o que pode ser explicado por esse grupo ter maior comprometimento cognitivo geral.

Para idosos com problemas de saúde bucal e diabetes, os pesquisadores enfatizaram a importância de visitas regulares ao dentista, adesão ao tratamento da diabetes e autocuidado para controlar os níveis de açúcar no sangue, além de exames cognitivos em ambientes de cuidados primários.

