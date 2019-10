Ronaldo Caiado tem alta de hospital em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, teve alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste domingo, 13. Caiado havia sido internado para ser submetido a um cateterismo. O exame comprovou uma obstrução de cerca de 70% na artéria descendente anterior, uma ramificação da artéria coronária. A equipe médico do Sírio-Libanês implantou um stent na artéria obstruída.

O governador já tinha uma placa obstruindo parcialmente essa artéria (cerca de 60%), mas o tratamento era feito com estatinas. A médica responsável pelo caso é Ludhmila Hajjar, professora do departamento de cardiopneumologia do Instituto do Coração (InCor) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Caiado deverá retomar as agenda na próxima terça-feira.