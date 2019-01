Filha da dona da cantina da escola, a professora Bruna Cristino Monte, de 27 anos, cresceu comendo de forma errada. Os pais também com sobrepeso não se preocupavam muito com alimentação saudável, e a base da comida na infância e adolescência era composta de fast food. “Não havia limites e nem preocupação. Todos os dias da semana eu comia lanche, doces, tomava refrigerante. Tudo sem a menor culpa”, diz.

Bruna foi engordando com o passar dos anos e continuava se alimentando sem controle, até chegar aos 21 anos pesando 120 quilos. Na época, Bruna arrumou um namorado também obeso, o que a fez engordar ainda mais. No período de namoro, no entanto, o rapaz fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu, e Bruna continuou engordando. “A gente saía e eu comia o meu prato e o restante do prato dele”, lembra.

Estar gorda ao lado de alguém magro fez a professora começar a se deprimir. Mesmo fazendo todas as dietas possíveis, Bruna conta que até conseguia perder uma quantidade considerável de peso (chegou a perder 15 quilos), mas sempre recuperava o peso perdido depois de alguns meses.

Quando chegou nos 131 quilos, começaram as dificuldades: ela não conseguia mais abaixar para amarrar o tênis, sentia muito cansaço e falta de ar ao mínimo esforço. As dores nos joelhos também estavam se tornando uma tortura. A visita a um cirurgião vascular foi o que acendeu a luz vermelha para Bruna: o sangue já não estava circulando adequadamente nas suas pernas, o que aumentava o risco de ela ter uma trombose.

“Foi aí que realmente senti medo e percebi que precisava emagrecer. Eu tinha que cuidar da minha saúde”, conta. Bruna procurou ajuda médica atrás da cirurgia de redução de estômago mas também ouviu do profissional que, por questões de segurança, teria de emagrecer uns 15 quilos antes de ir para o centro cirúrgico. “Se eu conseguisse perder esses 15 quilos, pensei que conseguiria perder o resto e decidi tentar”, lembra.

Bruna procurou uma nutricionista, que botou ordem na alimentação desregrada. “Não quis tomar remédio, porque tinha medo de ficar dependente”, conta. A mudança de hábitos alimentares foi acontecendo aos poucos, progressivamente, até a professora começar a enxergar os primeiros resultados. “Eu não comia nenhum tipo de verdura, mas tinha que estar aberta às opções. Minha mãe me ajudou muito, cozinhando verduras e legumes de formas variadas”, diz.

A professora começou a sentir melhoras na qualidade de vida e, no Ano Novo (de 2014 para 2015), fez uma promessa de que iria cuidar da sua saúde. “Coloquei toda minha energia na promessa de emagrecer. Comecei pela comida, pois achava mais fácil adequar o paladar do que fazer exercícios. Em seis meses, perdi 30 quilos”, conta.

Quando tinha perdido 20 quilos, Bruna decidiu comprar uma bicicleta para usar como aliada no seu processo de emagrecimento. Como trabalha a menos de 4 quilômetros de distância de casa, em um trajeto plano, resolveu trocar o ônibus pelas pedaladas no trajeto. “No começo, por causa do peso, eu fazia o percurso de bicicleta em 40 minutos e chegava cansada, ofegante. Hoje eu faço em 12 minutos e chego superdisposta”, afirma. Para Bruna, a bicicleta foi fundamental na melhora da sua disposição e para acelerar o processo de emagrecimento.

Além da bike, Bruna decidiu criar uma página no Instagram (@bruunamonte), que hoje conta com 167.000 seguidores. “Foi a coisa mais importante que eu fiz. Eu queria relatar o meu dia a dia nessa difícil tarefa de emagrecer e queria o apoio das pessoas”, diz. Para isso, postou sua primeira foto no dia 28 de dezembro de 2014. E daí em diante, mesmo morrendo de vergonha do seu peso, não parou mais.

O número de seguidores foi aumentado numa proporção nunca imaginada por Bruna. “Os meus amigos começaram a me dar apoio e foram espalhando minha página para outros amigos. A rede não parava de crescer e isso me fez acreditar que eu estava no caminho certo. Cada elogio e palavra de apoio me faziam querer emagrecer mais.”

O resultado do esforço foi a perda de 50 quilos. “Saí do manequim 54 para o 44. Hoje olho para aquela primeira foto no Instagram e não me enxergo mais.” Depois de emagrecer, Bruna continua com a página relatando o seu dia a dia e as dificuldades da manutenção do peso — ela já recuperou 10 dos quilos perdidos. Mas isso não a desanima. “Fui buscar saúde e hoje sou uma pessoa feliz.”

