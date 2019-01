Redes sociais e depressão. Risco é maior entre meninas

Há algum tempo o uso das mídias sociais tem sido associado a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, especialmente em adolescentes. Agora novas evidências indicam que as meninas estão mais sujeitas a apresentar sintomas depressivos relacionados ao uso de redes sociais em comparação com os meninos. De acordo com estudo publicado na semana passada no periódico EClinical Medicine, a explicação para esse fenômeno pode estar conectado com a forma como o sexo feminino utiliza esses aplicativos.

“Eu acho que tem a ver com a natureza do uso. No Reino Unido, por exemplo, as garotas tendem a usar mais mídias sociais como Snapchat e Instagram, que é mais baseado na aparência física, tirando fotos e comentando essas fotos”, disse Yvonne Kelly, principal autora do estudo, à CNN. Outro ponto destacado pela pesquisa é o fato de que as meninas estão mais conectadas: 43,1% disseram utilizar as redes sociais por três horas ou mais por dia; já os meninos representam 21,9%.

Segundo a equipe da University College London, no Reino Unido, quanto mais tempo os adolescentes passam utilizando este tipo de recurso social, maiores são as chances de desenvolver problemas de saúde mental. Apesar disso, os pesquisadores ainda não conseguiram determinar se o uso frequente de mídias sociais leva a sintomas depressivo ou se adolescentes com o distúrbio tendem a usar mais esses aplicativos.

Meninas e meninos