Quanto tempo demora para aliviar a depressão com exercícios

Apenas trinta minutos de exercício por dia. Este é o tempo suficiente para que sintomas clássicos da depressão sejam atenuados, melhorando de forma importante a qualidade de vida dos pacientes. De acordo com uma nova pesquisa, realizada pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, os efeitos positivos são mais intensos durante os 75 minutos seguintes aos treinos. São reduzidos o humor depressivo, a incapacidade de sentir alegria em atividades antes prazerosas e a dificuldade cognitiva, como os problemas para se concentrar ou raciocinar com base em diferentes informações.

Há muito sabe-se que a prática de atividades físicas promove sensação de bem-estar, sendo recomendada no tratamento de doenças psiquiátricas como a ansiedade e a depressão. O que o estudo agora divulgado mostra é que o impacto mais intenso nos minutos seguintes aos exercícios pode servir como uma janela de oportunidade para que outras medidas que compõem o tratamento sejam amplificadas.

Pacientes que fizeram sessões de terapia psicológica logo após os treinos, por exemplo, disseram que se sentiram muito mais presentes e conectados com as orientações do profissional que as conduzia.

Na explicação dos pesquisadores, os exercícios deixariam o cérebro mais aberto, receptivo, a absorver novas informações e a lidar melhor com desafios emocionais que normalmente surgem durante as sessões.