Pesquisa aponta os alimentos que integram a ‘pirâmide alimentar internacional’

A dieta mediterrânea, rica em peixes, vegetais e azeite extravirgem, costuma ocupar o topo das listas de estudos que investigam as melhores escolhas alimentares para ter uma vida saudável. No entanto, nem sempre o cardápio é acessível a outras culturas e isso não quer dizer que seus ingredientes não sejam benéficos. Atentos à necessidade de adaptações, um grupo de 22 nutricionais de diferentes partes do mundo se uniu e criou a base do que seria a “pirâmide alimentar internacional”, que foi detalhada em um estudo publicado na revista Advances in Nutrition.

É um fato que orientações nutricionais mudam, mas os benefícios dos alimentos in natura, redução do consumo de carne vermelha, adesão às proteínas magras e restrição dos ultraprocessados já estão comprovados. Neste trabalho, a ideia foi unificar as evidências científicas e elaborar uma diretriz.

Para isso, os pesquisadores analisaram mais de 250 publicações, as referências da Dieta da Saúde Planetária EAT-Lancet e compararam ainda as diretrizes alimentares nacionais e regionais do Canadá, Alemanha, Austrália, China, Holanda, Estados Unidos e países nórdicos.

“Queríamos reunir esses princípios compartilhados e traduzir um extenso conjunto de evidências científicas em uma pirâmide alimentar coerente e prática”, disse, em comunicado, a cientista nutricional, Karen Della Corte, da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos.

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Três propostas norteiam a construção da dieta internacional:

Faça dos alimentos de origem vegetal a base de uma dieta saudável

Escolha fontes mais saudáveis ​​de gordura e proteína

Priorize a qualidade dos carboidratos

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Assim, é mantida a ideia de montar um prato diversificado, colorido e sem cortes radicais de nutrientes. Então, é possível ter gordura na alimentação, mas a proveniente de óleos vegetais. Nos carboidratos, os grãos refinados não são necessários, mas cereais integrais e tubérculos devem ser mantidos até porque são fontes de energia.

“Uma dieta saudável não será exatamente a mesma para todos ao redor do mundo”, afirmou Della Corte. “As pessoas podem seguir os mesmos princípios básicos usando alimentos tradicionais que estejam disponíveis localmente, sejam acessíveis e culturalmente apropriados para elas.”

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Veja os alimentos que podem fazer parte da pirâmide alimentar internacional

Escolha feijões, ervilhas, lentilhas, peixe, aves ou iogurte com mais frequência do que carnes vermelhas e processadas

Não faça da carne a parte principal da refeição

Escolha lanches como nozes, sementes, frutas ou vegetais com homus, por exemplo, em vez de lanches ultraprocessados

Escolha pão integral em vez de pão branco refinado e cereais integrais ou ricos em fibras em vez de cereais refinados

Cozinhe com óleo de canola ou azeite em vez de gorduras animais, como manteiga

Beba água ou água com gás sem açúcar em vez de refrigerante açucarado