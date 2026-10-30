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Saúde

Pesquisa aponta os alimentos que integram a ‘pirâmide alimentar internacional’

Grupo com mais de 20 nutricionistas apresenta orientações para dietas em diferentes culturas; veja exemplos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 10h00
DIETA OU CÁPSULA? - Fontes do mineral: ele está na comida e nos suplementos
Pesquisadores analisaram mais de 250 publicações, as referências da Dieta da Saúde Planetária EAT-Lancet e compararam ainda as diretrizes alimentares nacionais e regionais de países como Estados Unidos, Alemanha, Austrália e China (Fcafotodigital/Getty Images)
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Pesquisa aponta os alimentos que integram a ‘pirâmide alimentar internacional’ Priorize VEJA no Google

A dieta mediterrânea, rica em peixes, vegetais e azeite extravirgem, costuma ocupar o topo das listas de estudos que investigam as melhores escolhas alimentares para ter uma vida saudável. No entanto, nem sempre o cardápio é acessível a outras culturas e isso não quer dizer que seus ingredientes não sejam benéficos. Atentos à necessidade de adaptações, um grupo de 22 nutricionais de diferentes partes do mundo se uniu e criou a base do que seria a “pirâmide alimentar internacional”, que foi detalhada em um estudo publicado na revista Advances in Nutrition.

É um fato que orientações nutricionais mudam, mas os benefícios dos alimentos in natura, redução do consumo de carne vermelha, adesão às proteínas magras e restrição dos ultraprocessados já estão comprovados. Neste trabalho, a ideia foi unificar as evidências científicas e elaborar uma diretriz.

Para isso, os pesquisadores analisaram mais de 250 publicações, as referências da Dieta da Saúde Planetária EAT-Lancet e compararam ainda as diretrizes alimentares nacionais e regionais do Canadá, Alemanha, Austrália, China, Holanda, Estados Unidos e países nórdicos.

“Queríamos reunir esses princípios compartilhados e traduzir um extenso conjunto de evidências científicas em uma pirâmide alimentar coerente e prática”, disse, em comunicado, a cientista nutricional, Karen Della Corte, da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos.

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Três propostas norteiam a construção da dieta internacional:

  • Faça dos alimentos de origem vegetal a base de uma dieta saudável
  • Escolha fontes mais saudáveis ​​de gordura e proteína
  • Priorize a qualidade dos carboidratos
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Assim, é mantida a ideia de montar um prato diversificado, colorido e sem cortes radicais de nutrientes. Então, é possível ter gordura na alimentação, mas a proveniente de óleos vegetais. Nos carboidratos, os grãos refinados não são necessários, mas cereais integrais e tubérculos devem ser mantidos até porque são fontes de energia.

“Uma dieta saudável não será exatamente a mesma para todos ao redor do mundo”, afirmou Della Corte. “As pessoas podem seguir os mesmos princípios básicos usando alimentos tradicionais que estejam disponíveis localmente, sejam acessíveis e culturalmente apropriados para elas.”

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Veja os alimentos que podem fazer parte da pirâmide alimentar internacional

  • Escolha feijões, ervilhas, lentilhas, peixe, aves ou iogurte com mais frequência do que carnes vermelhas e processadas
  • Não faça da carne a parte principal da refeição
  • Escolha lanches como nozes, sementes, frutas ou vegetais com homus, por exemplo, em vez de lanches ultraprocessados
  • Escolha pão integral em vez de pão branco refinado e cereais integrais ou ricos em fibras em vez de cereais refinados
  • Cozinhe com óleo de canola ou azeite em vez de gorduras animais, como manteiga
  • Beba água ou água com gás sem açúcar em vez de refrigerante açucarado
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Alimentação
Dieta e Nutrição
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