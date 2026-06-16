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Saúde

Ozempic, Extensior e Ozivy: o que muda entre as canetas quanto a composição, efeito e preço

Medicamentos à base de semaglutida são destinados ao controle do diabetes tipo 2

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h48 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h51
Ozempic: febre mundial engordou os cofres do laboratório Novo Nordisk
Ozempic: o original já tem concorrentes com o mesmo princípio ativo (Thibaut Durand/Hans Lucas/AFP)
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Ozempic, Extensior e Ozivy: o que muda entre as canetas quanto a composição, efeito e preço Priorize VEJA no Google

Com a queda da patente da semaglutida no Brasil, novos medicamentos com proposta semelhante começam a ser desenvolvidos e a chegar ao mercado. Na dianteira está o Ozivy, da farmacêutica nacional EMS, que tem o mesmo princípio ativo e indicação do Ozempic e desembarca nas farmácias nesta semana.

Para ficar claro: a semaglutida é uma molécula desenvolvida pelo laboratório dinamarquês Novo Nordisk. Criada para o controle do diabetes tipo 2 e da obesidade, ela é aplicada semanalmente com uma caneta injetável. O remédio original com a substância é o Ozempic, voltado a pessoas com diabetes. Em outra dosagem, o Wegovy é destinado à perda de peso.

A semaglutida é um análogo de GLP-1. Ou seja, busca imitar um hormônio naturalmente produzido pelo intestino, que, atuando em várias regiões do organismo, com destaque para o cérebro, aumenta a saciedade e promove a liberação de insulina, tirando o açúcar do sangue.

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Estudos clínicos demonstraram sua segurança e eficácia não só para o controle do diabetes tipo 2 e a obesidade, mas também para a proteção do coração, dos rins e do fígado.

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Ozempic, Ozivy e Extensior

Com a quebra da patente, o Ozivy se tornou a primeira caneta à base de semaglutida de procedência nacional. Sua indicação, a exemplo do original, Ozempic, é o tratamento do diabetes tipo 2, quando as mudanças de hábito e comprimidos como a metformina não sustentam os efeitos esperados.

Mas a versão brasileira não é produzida da mesma forma que a de origem dinamarquesa. O Ozempic é uma molécula biológica, fruto de culturas de células mantidas em laboratório. O Ozivy é obtido a partir de síntese química. Na prática, dados de equivalência suportaram a aprovação pela Anvisa.

O Ozivy está chegando às principais redes de farmácia do Brasil na dosagem de 1 mg. A EMS reforça que, por ser desenvolvido de forma diferente do original, não se trata de um “genérico” ou “similar”, mas de um medicamento genuinamente novo.

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Há uma terceira semaglutida disponível nas drogarias e voltada a pessoas com diabetes. Trata-se do Extensior, que é fabricado pela Novo Nordisk, mas distribuído pela Eurofarma. Tem o mesmo princípio ativo e forma de administração do Ozempic e, portanto, os mesmos efeitos na glicemia e no peso, segundo as empresas.

Diferença de preço

O custo das canetas pode variar em função da adesão ou não a programas de desconto e suporte ao paciente das farmacêuticas.

O tratamento mensal com o Ozempic custa, em média, entre R$ 975 e 1.300 (a depender da dosagem), mas, com as iniciativas de desconto e fidelidade mantidas pela Novo Nordisk, a dosagem de 1 mg fica por volta de R$ 1.000.

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O Extensior, da Eurofarma, dentro do programa de suporte do laboratório nacional, sai inicialmente por R$ 399 e a manutenção com dose de 1 mg fica por R$ 599.

Já o Ozivy, da EMS, chega ao mercado por R$ 452. Mas, no programa de descontos oferecido pela empresa, o paciente adquire por R$ 287 e, a partir do quarto mês, o valor é de R$ 498.

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Todas as versões de semaglutida têm de ser prescritas por um médico e o tratamento deve ser supervisionado pelo profissional para avaliar efeitos colaterais e a resposta à medicação. Desde abril do ano passado, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a venda é feita apenas com receita controlada.

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