‘Ozempic nacional’ passa a ser vendido nesta segunda-feira nas farmácias do país; saiba o preço
Medicamento de uso semanal à base de semaglutida é voltado ao tratamento do diabetes tipo 2
Primeira caneta de semaglutida nacional, o medicamento Ozivy passa a ser comercializado nas farmácias do país a partir desta segunda-feira, 15 de junho.
Desenvolvido pelo laboratório brasileiro EMS após a queda da patente do Ozempic, Ozivy é um remédio de aplicação semanal que, a exemplo do original, é voltado ao tratamento do diabetes tipo 2.
Uma das diferenças do produto para a versão da Novo Nordisk é que enquanto esta é um medicamento biológico, a semaglutida nacional é fabricada a partir de síntese química.
O tratamento mensal com as canetas de Ozivy custará a partir de R$ 452, mas a EMS anunciou uma condição especial a quem se inscrever em seu programa de adesão por três meses: por meio dele o paciente conseguirá adquirir o tratamento por R$ 287 mensais. A partir do quarto mês, o valor ficará em R$ 498.
A semaglutida é uma molécula que imita um hormônio chamado GLP-1, que atua no controle da glicose no sangue, da saciedade e do peso.
O uso requer prescrição e orientação médica.
Segundo a EMS, o produto, aprovado pela Anvisa, estará disponível nas principais redes de drogarias do Brasil.