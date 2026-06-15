‘Ozempic nacional’ passa a ser vendido nesta segunda-feira nas farmácias do país; saiba o preço

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Chega às farmácias o Ozivy, a primeira caneta de semaglutida nacional, desenvolvida pela EMS. Comercializado a partir de 15 de junho, o medicamento para diabetes tipo 2 oferece um tratamento semanal com custo a partir de R$452, e um programa especial com adesão por R$287 mensais. Saiba tudo sobre essa nova opção.

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Primeira caneta de semaglutida nacional, o medicamento Ozivy passa a ser comercializado nas farmácias do país a partir desta segunda-feira, 15 de junho.

Desenvolvido pelo laboratório brasileiro EMS após a queda da patente do Ozempic, Ozivy é um remédio de aplicação semanal que, a exemplo do original, é voltado ao tratamento do diabetes tipo 2.

Uma das diferenças do produto para a versão da Novo Nordisk é que enquanto esta é um medicamento biológico, a semaglutida nacional é fabricada a partir de síntese química.

O tratamento mensal com as canetas de Ozivy custará a partir de R$ 452, mas a EMS anunciou uma condição especial a quem se inscrever em seu programa de adesão por três meses: por meio dele o paciente conseguirá adquirir o tratamento por R$ 287 mensais. A partir do quarto mês, o valor ficará em R$ 498.

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A semaglutida é uma molécula que imita um hormônio chamado GLP-1, que atua no controle da glicose no sangue, da saciedade e do peso.

O uso requer prescrição e orientação médica.

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Segundo a EMS, o produto, aprovado pela Anvisa, estará disponível nas principais redes de drogarias do Brasil.