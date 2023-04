O vírus primo do Ebola que está no radar de preocupações da OMS

Não são poucos os vírus que estão na mira da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas, nos últimos meses, um deles ganhou holofote internacional, o vírus Marburg, famoso pela rapidez com que ataca o organismo e pela alta taxa de letalidade.

Depois de um surto inédito na Guiné Equatorial em fevereiro, o agente infeccioso foi identificado também do outro lado do continente africano, na Tanzânia. Uma das primeiras vítimas nessa nação foi um pescador com um quadro típico da infecção: teve episódios de vômito e diarreia que, alguns dias depois, evoluíram para uma hemorragia incontrolável e morte.

A OMS emitiu sinais de alerta sobre a doença e, agora, planeja acelerar o desenvolvimento de uma vacina capaz de preveni-la.

O vírus Marburg deve seu nome à cidade alemã onde foi identificado pela primeira vez, após cientistas de um laboratório se contaminarem trabalhando com macacos verdes vindos de Uganda — alguns deles chegaram a morrer. O patógeno é originalmente encontrado em países da África Subsaariana e seu hospedeiro original na natureza não são primatas, mas morcegos.

Seu primo viral mais conhecido é o Ebola, outro agente infeccioso por trás de surtos na África com alta taxa de mortalidade e provavelmente vindo de morcegos.

O fato é que ambos aprenderam a transmissão de pessoa a pessoa, o que geralmente acontece por meio de fluidos corporais. Como as vítimas têm diarreia, vômito e perda de sangue por nariz, boca e até genitais, não é rara a disseminação do vírus.

Qual é o tamanho do problema?

A OMS monitora com atenção os casos recém-diagnosticados tanto visando à contenção de surtos como ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos capazes de frear o ataque do vírus Marburg.

Em geral, as pessoas que contraem o patógeno estiveram em áreas endêmicas na África ou trabalhavam em laboratórios que faziam pesquisas com o vírus. Isso já aconteceu, por exemplo, com indivíduos dos Estados Unidos e da Holanda.

O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Universidade de São Paulo (USP), conta que a pessoa infectada costuma ter febre, cansaço, dor de garganta, vômito e/ou diarreia. Depois tendem a aparecer manchas vermelhas na pele. O perigo é a evolução para hemorragia generalizada. “Isso culmina na falência múltipla de órgãos e morte em 90% dos casos”, diz.

O pesquisador explica que ainda não há um remédio aprovado e eficaz para tratar a infecção. O essencial hoje é receber reidratação e cuidados médicos intensivos logo.

Ainda também não existe uma vacina contra o Marburg. E é justamente aí que a OMS quer atuar. Ela planeja acelerar testes clínicos com imunizantes experimentais que tiveram bons resultados em análises iniciais.

Brandão acredita ser improvável que o vírus dê origem a uma pandemia. Primeiro porque ele é tão letal que, muitas vezes, mal dá tempo de a pessoa transmiti-lo. “Os indivíduos ficam tão debilitados que dificilmente vão sair por aí disseminando a doença, é impensável não procurar um hospital”, observa o professor.

Embora seja um caso bem diferente de vírus como os da gripe e da Covid-19, o virologista afirma que não dá para baixar a guarda, especialmente num mundo tão conectado como nos dias de hoje. Os surtos locais podem ser devastadores.

