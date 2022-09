O vírus capaz de destruir o câncer

Um tratamento fez um terço dos voluntários ter o crescimento do câncer interrompido ou diminuído após a terapia, enquanto um paciente com câncer de glândula salivar viu o tumor desaparecer completamente 15 meses depois das primeiras sessões. Como? Por meio de um vírus capaz de infectar e destruir células nocivas, estratégia que está se mostrando muito promissora nos primeiros testes em humanos, segundo cientistas do Institute of Cancer Research, ligado à Universidade de Londres, no Reino Unido

Trata-se de uma forma enfraquecida do vírus da afta – herpes simplex – que foi modificado para matar tumores. Cerca de dois terços da população com menos de 50 anos tem herpes. O estudo foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO, na sigla em inglês). Nele, os pesquisadores explicam que o vírus, chamado de RP2, foi injetado diretamente no tumor de 39 pacientes diagnosticados com câncer de pele, esôfago ou de cabeça e pescoço.

O RP2 age de duas formas no tumor: invadindo as células e se multiplicando, fazendo com que elas explodissem por dentro, e estimulando o sistema imunológico dos pacientes, aumentando sua capacidade de matar as células cancerígenas.

“Os vírus são um dos inimigos mais antigos da humanidade, como todos vimos durante a pandemia. Mas nossa nova pesquisa sugere que podemos explorar alguns dos recursos que os tornam adversários desafiadores para infectar e matar células cancerígenas”, disse o professor Kristian Helin, executivo-chefe do Instituto de Pesquisa do Câncer, em comunicado.

Sete dos 30 pacientes que receberam o medicamento e a imunoterapia com outra droga, chamada nivolumab, também melhoraram ao final dos testes. Seis deles não tiveram progressão da doença em 14 meses.

Estudos maiores e mais longos serão necessários, mas especialistas dizem que a injeção pode oferecer uma salvação para mais pessoas com câncer avançado.

Não é a primeira vez que cientistas usam um vírus para combater o câncer. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido aprovou uma terapia baseada em vírus do resfriado, chamada T-Vec, para câncer de pele avançado há alguns anos.

