O remédio para diabetes que pode reduzir doenças cardiovasculares

Há quase 50 anos, a medicina experimentava as primeiras aprovações por agências reguladoras de medicamentos voltados a combater a obesidade, sabidamente responsável por aumentar os riscos de doenças cardiovasculares como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e demais episódios que podem ser incapacitantes e levar à morte. Até os anos de 2010, as tentativas de reduzir o peso para proteger o coração e toda sua complexa rede fracassaram diante de efeitos colaterais avassaladores. Depressão, ataques cardíacos e ideações suicidas fizeram com que obesos dependessem da combinação de exercícios e dieta, cirurgia bariátrica ou de medicações com impactos sutis para evitar e reduzir danos ao órgão e artérias. Mas um divisor de águas pode estar se aproximando com os novos medicamentos desenvolvidos para o tratamento de diabetes e que já são usados para obesidade estão demonstrando potencial para a proteção da saúde cardiovascular, reduzindo a pressão arterial e evitando o acúmulo de gordura nas artérias (aterosclerose). Na última semana, o fármaco semaglutida esteve no centro dos principais painéis do congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC, na sigla em inglês), realizado em Barcelona, na Espanha, como uma droga a entrar no rol de indicações de especialistas para atacar o problema.

Na última década, estudos têm ajudado a consolidar a ideia de que eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade formam um triângulo a ser enfrentado conjuntamente e que as estratégias de tratamento não devem permitir que nenhum dos lados fique descompensado. Até então, o desafio parecia difícil de ser enfrentado. Os remédios voltados para diabetes eram como uma bomba para o coração e a ciência precisou aprofundar as pesquisas sobre novas opções de drogas a partir de 2008, quando a agência reguladora americana Food and Drug Administration (FDA) determinou que a indústria farmacêutica implementasse meios para evitar o risco cardiovascular nessa classe de medicamentos.

Com o avanço do trabalho baseado nessas diretrizes, houve o advento das substâncias que atuam em receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, como o GLP-1, importante para a regulação do apetite e um redutor do ritmo de esvaziamento do estômago, algo que aumenta a duração da sensação de saciedade. A partir disso, uma reação em cadeia começou a surpreender os pesquisadores.

A semaglutida se mostrou eficaz contra a diabetes, mas os pacientes também passaram a ter uma perda de peso que atingiu 17% na dosagem de 2,4 mg aplicada uma vez por semana. E os estudos mais recentes apontam que o coração acaba sendo beneficiado nesse processo. “É uma droga para diabetes que tem ações indiretas na redução da pressão arterial, do peso, diminui a inflamação do organismo e tem ação antiaterosclerose”, detalha Marcelo Assad, presidente do departamento de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Entre os efeitos colaterais, estão: náusea, diarreia e vômitos.

Dados de vida real de quem tem diabetes tipo 2 e aterosclerose indicam que a semaglutida pode ser o caminho para reduzir, de forma significativa, o risco de AVC. Conduzida pela University Hospital Llandough, no Reino Unido, e apresentada no congresso da ESC, uma análise com 17.920 mil norte-americanos com diabetes tipo 2 e 4.234 com diabetes tipo 2 e aterosclerose comparou quem fez o tratamento com a medicação e aqueles que receberam um inibidor de uma proteína chamada dipeptidil peptidase 4 (DPP-4i), que atua no controle da glicose no sangue.

No grupo da semaglutina, 34 participantes com diabetes tipo 2 tiveram AVC. Entre os que receberam DPP-4i, foram 60. Os resultados foram ainda melhores no grupo com diabetes e aterosclerose: 13 episódios entre os que receberam semaglutida e 32 nos que tomaram a DPP-4i. Atualmente, a semaglutida está liberada para o uso em pacientes com diabetes em vários países, como o Brasil, onde a dosagem permitida é de 1 mg. Para obesidade – com dosagem de 2,4 mg -, a aprovação foi dada em alguns locais, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão.

Embora a medicação tenha demostrado indícios de proteção cardiovascular, não há estudos focados neste aspecto para comprovar a constatação. A dúvida é se, diante de tantos indícios de que o coração pode ser blindado por essa medicação, os mesmos resultados serão alcançados em pacientes sem diabetes e apenas com obesidade, uma doença crônica que atinge índices alarmantes. Há 1 bilhão de obesos no mundo e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em três anos, 167 milhões de pessoas terão a saúde afetada pelos quilos excedentes.

Mesmo sendo uma epidemia, a corrida para frear esse processo é tomada por obstáculos e o principal é a dificuldade de fazer com que os pacientes iniciem e mantenham a implementação de hábitos saudáveis. Estigma e preconceito também são barreiras. “É uma doença complexa, com alvos difíceis. Sabemos que 30% das pessoas obesas foram diagnosticadas e menos de 12% faz tratamento”, declarou, a uma plateia de cardiologistas, Luc Van Gaal, professor emérito do hospital da Universidade da Antuérpia, na Bélgica.

A expectativa, agora, é para o estudo Select, realizado pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk com a medicação e que conta com a participação de 17,5 mil pessoas obesas de mais de 45 anos em 41 países, incluindo o Brasil, onde 600 voluntários serão avaliados. Os resultados devem ser apresentados no fim do próximo ano.

“Temos visto que há o potencial para a redução de doenças cardiovasculares, mas nosso trabalho é ter dados e evidências para confirmar e fornecer subsídios para as agências reguladoras e para que as sociedades médicas elaborem diretrizes”, afirma Martin Lange, vice-presidente executivo de desenvolvimento da empresa. Em um tema tão sensível, que envolve doenças tão graves, o rigor científico é bem-vindo. Enquanto essas provas não chegam, a alimentação saudável, prática de exercício físico e o controle das doenças crônicas continuam sendo a tríade que nunca sairá das recomendações médicas.

