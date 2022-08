O remédio 3 em 1 que reduz em 33% mortalidade após infarto

A chamada polipílula – combinação de três medicamentos contra doenças cardiovasculares – é capaz de reduzir em 33% a mortalidade em pessoas que sofreram infarto. Segundo médicos do Mount Sinai Hospital, dos Estados Unidos, que conduziram estudo sobre a eficácia do remédio, o comprimido facilita a adesão à prevenção de novos eventos por meio do uso de medicamentos. O resultado da investigação foi publicado na edição da semana do The New England Journal of Medicine, um dos mais respeitados periódicos científicos do mundo.

O comprimido reúne aspirina, usada para impedir a formação de coágulos, ramipril, contra a pressão alta, e atorvastatina, utilizada no controle do colesterol. Em geral, pacientes que sofreram infarto devem tomar as três medicações diariamente para reduzir o risco de um novo episódio.

Porém, de acordo com as pesquisas, menos da metade dos pacientes adere corretamente ao regime de medicamentos.

A eficácia da polipílula, agora comprovada de maneira tão expressiva, dá alento aos cardiologistas na dura tarefa de aumentar as taxas de adesão à prevenção adequada.

“Aderir corretamente à estratégia de prevenção fica mais fácil se o paciente toma apenas um comprimido e não três”, explica Valentim Fuster, líder da pesquisa.

