O que seu tipo sanguíneo tem a ver com sua chance de sofrer um AVC

Um estudo publicado na revista Neurology, da Academia Americana de Neurologia, apontou a relação entre variantes genéticas ligadas ao tipo sanguíneo e o risco de ter um acidente vascular cerebral (AVC) precoce . Os pesquisadores reuniram 48 estudos sobre AVC em adultos jovens com dados de 16.927 pessoas que tiveram um derrame e 576.353 pessoas que não tiveram da América do Norte, Europa e Ásia. O estudo indicou que pessoas com o sangue do tipo A são as mais propensas a ter o episódio.

Entre as pessoas que tiveram um derrame, 5.825 tiveram AVC de início precoce, antes dos 60 anos, e 9.269 o de início tardio, depois dos 60. Na busca por variantes genéticas ligadas ao problema, os cientistas avaliaram todos os cromossomos e descobriram um elo entre o AVC precoce e uma área que inclui o gene que determina o tipo sanguíneo – A, AB, B ou O.

Após dividir os voluntários por tipo sanguíneo e fazer ajuste para sexo e outros fatores, os pesquisadores constaram que o grupo com sangue tipo A tinha risco 16% maior de ter um derrame precoce do que pessoas com outros tipos sanguíneos. No lado oposto, estão as pessoas com o tipo O: elas tiveram um risco 12% menor de ter um AVC em relação aos demais.

“Tipos sanguíneos não O já foram associados a um risco de AVC precoce, mas os resultados de nossa meta-análise mostraram uma ligação mais forte entre esses tipos sanguíneos com AVC precoce em comparação com AVC tardio, e na ligação do risco principalmente ao tipo sanguíneo A ”, explicou, em comunicado, o autor do estudo, Braxton Mitchell, da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores dizem que mais estudos devem ser realizados para compreender como o AVC se desenvolve e que os resultados dessa pesquisa podem nortear tratamentos preventivos para episódios precoces de derrame.