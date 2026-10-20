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Saúde

O que é a doença de Newscastle, que interditou granja em SC e levou México a suspender compra de frango do Brasil

Viral e altamente contagiosa, doença afeta aves domésticas e silvestres; MAPA esclarece que não há risco de contaminação pelo consumo de carne de frango

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 14h53
Um grande galpão industrial com centenas de perus brancos aglomerados no chão de palha, com comedouros vermelhos e verdes espalhados. O teto é branco e iluminado por luzes fluorescentes, e há pequenas janelas retangulares na parede lateral.
Doença de Newcastle: enfermidade viral com alta mortalidade afeta aves domésticas e silvestres (Reprodução/Getty Images)
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Doença viral altamente contagiosa e frequentemente grave registrada em todo o mundo, a doença de Newscastle causa espirros e respiração ofegante em aves, além de provocar asas caídas, pernas distendidas, torção de cabeça e pescoço, falta de apetite e diarreia esverdeada.

Um foco da enfermidade foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) na segunda-feira, 19, em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba, em Santa Catarina. O local foi interditado, com suspensão da movimentação de aves.

O caso levou o governo do México a anunciar a suspensão temporária das compras de carne de frango brasileira, como uma forma de preservar a situação sanitária de sua avicultura livre da doença.

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Segundo o MAPA, apesar da necessidade de adoção de medidas sanitárias para controlar a ocorrência, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações.

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O órgão esclareceu ainda que o foco foi identificado durante investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina e confirmado por análise realizada no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da doença.

As medidas de controle, contenção e erradicação do foco da doença já estão em ação. Além disso, o ministério informou que a ocorrência será notificada à OMSA e aos parceiros comerciais do Brasil, em cumprimento aos compromissos internacionais de transparência sanitária. “Novas informações serão divulgadas à medida que as investigações e as ações de controle avançarem”, diz nota publicada pela pasta.

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O que é a doença de Newscastle

É uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme os critérios estabelecidos pela OMSA.

A doença causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas e alta mortalidade, podendo chegar a 100% do lote dependendo da virulência do vírus, segundo a Embrapa.

Como há sinais respiratórios, a principal forma de transmissão entre as aves é por gotículas das secreções respiratórias que se espalham facilmente no ar e contaminam outras aves. As fezes das aves doentes também contêm vírus que infectam outras aves.

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Ainda de acordo com a Embrapa, a doença não tem tratamento. Uma vez que as aves se infectam, a melhor forma de evitar mais prejuízos é eliminar o lote o mais rápido possível para que outras propriedades não sejam contaminadas.

A doença pode ser prevenida por vacinas. No Brasil, a legislação exige vacinação somente em aves de vida longa, como as reprodutoras e poedeiras. Mesmo não havendo obrigação por parte do Mapa, algumas empresas vacinam também os frangos de corte, segundo o órgão.

Pode afetar humanos?

Embora a doença possa infectar humanos, o risco para a população geral é muito baixo, e a infecção só é grave nas aves. Nas pessoas, a condição pode causar uma conjuntivite leve, que dura pouco tempo.

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A infecção em humanos somente acontece quando há contato direto e próximo com as secreções respiratórias das aves doentes. Por isso, a recomendação é que as pessoas que não são da área do Serviço Veterinário Oficial (SVO) nunca se aproximem ou mexam nas aves doentes.

Há risco de contaminação pelo consumo de carne de frango?

Não. O MAPA esclareceu que o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro e não há contraindicações.

Carnes contaminadas pelo vírus da doença de Newcastle não chegam à mesa do consumidor. As aves doentes são todas eliminadas para que a doença não alcance outras aves, informa ainda a Embrapa.

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O que diz a nota oficial do Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, em 18 de outubro de 2026, um foco da doença de Newcastle em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus localizado no município de Nova Itaberaba, em Santa Catarina.

A ocorrência foi identificada durante investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina e confirmada por análise realizada no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da doença.

O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com suspensão da movimentação de aves. As medidas de controle, contenção e erradicação do foco serão executadas conforme as diretrizes do Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme os critérios estabelecidos pela OMSA.

O Mapa ressalta que, apesar da necessidade de adoção de medidas sanitárias para controlar a ocorrência, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações.

A ocorrência será notificada à OMSA e aos parceiros comerciais do Brasil, em cumprimento aos compromissos internacionais de transparência sanitária. Novas informações serão divulgadas à medida que as investigações e as ações de controle avançarem.

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